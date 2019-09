Federico Quaranta dice addio a Linea Verde: “Lascio per sempre”

Si conclude con la puntata di oggi, domenica 8 settembre 2019, il viaggio di Linea Verde Estate nel Sud Italia e si conclude così anche l’esperienza di Federico Quaranta su Raiuno al timone dello storico programma dedicato all’agricoltura. Con un messaggio postato sul suo profilo Instagram ufficiale, il conduttore genovese ha voluto ringraziare il suo affettuoso pubblico, ma ha anche dichiarato che lascerà Linea Verde per sempre. Parole che fanno pensare ad un saluto definitivo, anche se dovessero arrivare proposte in futuro. Infatti nonostante gli ottimi dati di ascolto da lui ottenuti, Quaranta sarà sostituito nell’edizione in partenza da Beppe Convertini. Ad optare per il nuovo volto di Raiuno, protagonista de La Vita in Diretta Estate, è stata la direttrice di rete Teresa De Santis. Quaranta ha espresso chiaramente la sua delusione per tali scelte aziendali e dice addio a malincuore a quella che per lui ha rappresentato un’esperienza lavorativa unica, desiderata e a cui ha dedicato tutto sé stesso con passione e impegno. Il conduttore è orgoglioso di quanto fatto e dei risultati raggiunti, ma adesso è tempo di novità.

Linea Verde, Federico Quaranta lascia per sempre il programma: “Sono orgoglioso di ciò che ho fatto”

Federico Quaranta “è stato fatto fuori” senza preavviso e nonostante le ottime performance a pochi giorni dalla presentazione dei palinsesti 2019/2020. Dopo l’amaro sfogo diretto alla direttrice di Rai1 e superata la delusione, oggi afferma che lascerà per sempre Linea Verde ma si dice comunque orgoglioso e contento: “Oggi dopo 2 anni di lavoro intensissimo finisce un avventura incredibile. Lascio Linea Verde per sempre. È stata un esperienza lavorativa unica per impegno, fatica, studio, spirito di abnegazione, volontà e anche risultati. Sono orgoglioso di ciò che ho fatto e felice per quel che sto già facendo. Ho lavorato con una squadra fortissima che manterrà alta la qualità del prodotto realizzato”. Così ringrazia chi l’ha sempre seguito con stima e affetto: “Ho ricevuto migliaia e migliaia di vostri messaggi di complimenti ed approvazione, ne vado fiero! Vi rispondo con un profondissimo e sentito: Grazie a tutti!”.

Federico Quaranta sostituito da Beppe Convertini a Linea Verde: presto in arrivo “Linea Quaranta”

Il prossimo 15 settembre partirà la nuova edizione di Linea Verde. A prendere il posto di Federico Quaranta sarà Beppe Convertini con Ingrid Muccitelli che invece sostituirà la bella Daniela Ferolla. Per Quaranta, che ha ricevuto anche il sostegno di Antonella Clerici, non sembrano esserci nuovi programmi in vista; almeno non in casa Rai. Ma il conduttore sembra pronto a partire con un progetto tutto suo intitolato Linea Quaranta. Questo è quello che si evince dalla chiusura del suo ultimo messaggio social: “Mi sa che ci rivederemo presto”.