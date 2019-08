Federico Quaranta sostituito a Linea Verde, Antonella Clerici: “Il più bravo in quel ruolo”

Federico Quaranta, come molti altri colleghi, non farà parte della prossima stagione televisiva di casa Rai. Dopo aver condotto con successo e ottimi risultati di ascolti le ultime edizioni di Linea Verde, il conduttore radiofonico e televisivo sarà sostituito al timone dello storico programma da Beppe Convertini, attualmente impegnato anche con La Vita in Diretta Estate. La decisione è stata presa dalla nuova direttrice del primo canale, Teresa De Santis, che secondo Quaranta non lo reputerebbe di suo gradimento. Il presentatore genovese, che avrebbe dovuto prendere parte anche a Grand Tour, ha raccontato di “essere stato fatto fuori” senza preavviso, dall’oggi al domani, cosa che lo costringerà a stare fermo un anno. In suo soccorso negli ultimi giorni è arrivata Antonella Clerici, con qui Quaranta ha lavorato per diverse edizioni a La Prova del Cuoco.

Antonella Clerici e il messaggio a Federico Quaranta su Linea Verde

Lo sfogo nei confronti del direttore di Raiuno degli ultimi giorni ha creato abbastanza scalpore. Federico Quaranta afferma di esser stato cacciato due giorni prima della presentazione dei palinsesti Rai. Convinto di essere confermato nel programma, il conduttore non è risuscito a proporsi ad altri editori come Mediaset o La7 e adesso lui e Daniela Ferolla saranno sostituiti da Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli. Quaranta è convinto di avere fatto molto bene con Linea Verde, portando a casa share davvero importanti. Nonostante ciò sarà però comunque sostituito. Antonella Clerici, che per lui nutre grande stima, gli ha scritto su Instagram per rincuorarlo: “Tu sei il più bravo in quel ruolo”. E poi gli dà anche un consiglio: “Guarda avanti”.

Federico Quaranta doveva condurre anche Grand Tour

Ma Federico Quaranta non è stato solo estromesso da Linea Verde. Il conduttore avrebbe dovuto condurre anche Grand Tour su Raiuno: “Mi era stata data la conferma che avrei condotto Grand Tour. Mi era stato promesso, così come lo avevano promesso a Daniela Ferolla”. Così dichiara di aver appreso la spiacevole notizia dal capostruttura e amico Angelo Mellone, che ha preso poi posto nel programma condotto da Lorella Cuccarini: “Me lo ha comunicato in lacrime. Io credo nella sua profonda amicizia”.