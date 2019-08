Antonella Clerici, la vacanza romantica con Vittorio Garrone: “Si vola”

Antonella Clerici: continua la vacanza romantica in Francia con il compagno Vittorio Garrone

Continuano le vacanze agostane per Antonella Clerici e il suo compagno Vittorio Garrone. L’amata conduttrice e il facoltoso imprenditore anche quest’anno hanno scelto come meta vacanziera la Francia e nello specifico la regione della Normandia. Una posto davvero speciale per Antonellina dove ha trascorso anche il ferragosto lontana dalla calura italiana e in compagnia del suo amore e della figlia Maelle, ma non solo. Con lei, festeggiando con una bella grigliata in campagna, c’era anche l’amica e collega Carlotta Mantovan, vedova di Fabrizio Frizzi e nuovo volto di casa Rai. Dopo questo piacevole incontro, testimoniato da un selfie sui social, la Clerici è rimasta in quelli che definisce i luoghi che ama. Continuando a documentare i momenti più belli delle sue giornate estive, la conduttrice sembra felice e spensierata come nell’ultimo video, girato dal suo Vittorio, in cui appare raggiante e con i capelli al vento.

Antonella Clerici raggiante e con i capelli al vento “vola” con il suo amore Vittorio Garrone

Dopo aver risolto i problemi con la Rai accettando di condurre la prossima edizione dello Zecchino D’Oro, Antonella Clerici è tornata nella sua amata Normandia insieme a Vittorio Garrone. Un luongo del cuore per la conduttrice, fresco e lontano dal grande caldo italiano, dove appare davvero serena e felice. Nella regione francese si rilassa tra passeggiate in montagna, mangiate con amici e entusiasmanti giri in barca. Proprio nella mattinata di oggi (19 agosto 2019), la conduttrice si è infatti concessa una romanticia colazione “con vista” a Saint-Malo, località costiera con il porto che sbocca sul Canale della Manica. Scesa dalla barca ha poi postato un simpatico video, ripreso dal suo amato compagno, dove su una scogliera appare a dir poco raggiante. Così con i biondissimi capelli al vento e un sorriso smagliante saluta i suoi followers: “Si vola”. (Continua dopo il video)

Carlotta Mantovan e Antonella Clerici insieme in Normandia

Dopo aver svelato cosa fa ogni mattina con il suo Vittorio, Antonella Clerici ha accolto in Normandia anche Carlotta Mantovan. Nel giorno di Ferragosto le due amiche e colleghe hanno postato un selfie insieme dalla caratteristica cittadina di Honfleur. “Io e te nel freddo Normanno”, scrive Antonellina testimoniando ancora una volta l’affetto e la vicinanza nei confronti della vedova di Frizzi, che considerava praticamente un fratello.