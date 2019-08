Antonella Clerici, accordo raggiunto con la Rai: ecco cosa farà

Quale programma condurrà Antonella Clerici nella prossima stagione televisiva

Dopo giorni difficili e complicati Antonella Clerici ha finalmente trovato un accordo con la Rai. Dopo l’inaspettata chiusura di Sanremo Young, durato appena due edizioni, la bionda conduttrice sarà al timone dello Zecchino d’Oro. A confermare l’indiscrezione è stata la stessa Antonellina su Instagram, dove ha postato un breve comunicato nel quale ha spiegato il motivo per il quale ha rifiutato di presentare Miss Italia. Lo storico concorso di bellezza tornerà in Rai in occasione della sua 80esima edizione ma non sarà condotto dalla Clerici, che ha preferito fare altro.

Perché Antonella Clerici ha rifiutato Miss Italia 2019

“Ho pensato molto e ho deciso di credere ancora ad una lunga storia d’amore da dura da 33 anni con la Rai. Con la mia consueta schiettezza ho detto no a Miss Italia perché non c’erano le condizioni per preparare l’evento adeguatamente avendolo saputo solo qualche giorno fa”, ha spiegato Antonella Clerici su Instagram. “Invece farò lo Zecchino d’Oro per amore dei bambini, dei frati dell’Antoniano, della tagliatelle di Nonna Pina e del mio amico Carlo Conti. Così come onorerò l’impegno sociale con Telethon… Poi vedremo”, ha aggiunto. La presentatrice ha poi concluso: “So che il pubblico, per me sovrano, mi è vicino. Conto su di voi per affetto e sostegno, fiducia e lealtà maturata in tanti anni insieme. A presto, aspettatemi”.

Antonella Clerici si gode le ferie estive con Vittorio Garrone

Risolti i problemi di lavoro, Antonella Clerici può tornare a godersi le meritate ferie con la figlia Maelle e il compagno Vittorio Garrone. Per amore dell’imprenditore la Clerici ha lasciato Roma ed è andata a vivere nella provincia piemontese.