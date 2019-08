Antonella Clerici in vacanza in Normandia con il compagno Vittorio parla di una loro abitudine: “Ogni mattina”

Antonella Clerici in questo momento si trova in vacanza in Normandia insieme a Vittorio Garrone. Lontana dal piccolo schermo, la conduttrice anche quest’anno ha deciso di spendere parte delle sue ferie nella regione francese con il compagno e la figlia Maelle. Dopo le difficili trattative con la Rai che l’hanno portata al timone dello Zecchino D’Oro, Antonellina Nazionale appare finalmente serena e rilassata. Così sui social si diletta a documentare per followers e ammiratori alcuni momenti della sua quotidianità: una serata al cinema, un tuffo in piscina con la sua piccola, la lettura di libri e ovviamente non possono mancare i momenti con il suo Vittorio, di cui appare sempre più innamorata. Con l’attuale compagno, la Clerici sembra aver trovato davvero la felicità e con lui condivide tante passioni. Una di queste è senza dubbio la natura. I due, infatti, hanno costruito il loro nido d’amore immerso nel bosco ad Arquata Scrivia in Piemonte e ogni mattina amano passeggiare tra i boschi. Un’abitudine di coppia a cui non rinunciano neanche in vacanza e che Antonella ha raccontato nelle ultime ore sui suoi canali social ufficiali.

Vittorio Garrone e Antonella Clerici, la conduttrice racconta di una loro abitudine: “Passeggiatina mattutina”

“Noi e la nostra passeggiatina mattutina nel bosco. Anche in Normandia”, scrive Antonella Clerici sul suo profilo Instagram postando una foto fra gli alberi insieme al suo Vittorio Garrone. La conduttrice, che nella fotografia appare felice e sorridente, racconta dunque cosa ogni fa ogni mattina con il suo compagno, svelando ai suoi seguaci un’abitudine molto salutare della coppia. Il post pubblicato ha raggiunto quasi i 20mila like e come sempre tanti sono stati anche i messaggi d’affetto e le testimonianze di stima per lo storico e amato volto di casa Rai. (Continua dopo il post)

Antonella Clerici: il no a Miss Italia e il si allo Zecchino D’Oro

Antonella Clerici, insomma, in questo momento si può godere senza pensieri la vacanza tra i boschi con il suo amore. Infatti sembra risolta la situazione di stallo con la Rai che non le aveva affidato nessun programma per poi proporle la conduzione di Miss Italia a cui però lei ha detto no, spiegandone i motivi e preferendo Lo Zecchino D’Oro anche “Per amore di Carlo Conti”.