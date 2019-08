Federico Quaranta a ruota libera dopo l’esclusione da Linea Verde: l’amaro sfogo su Teresa De Santis e le parole su Antonella Clerici

Federico Quaranta, ormai è stato ufficializzato dalla presentazione dei prossimi palinsesti Rai, non condurrà più Linea Verde. Dopo aver condotto l’ultima edizione dello storico programma, in coppia con Daniela Ferolla, il conduttore sarà sostituito da Beppe Convertini con Ingrid Muccitelli. Quaranta, attraverso un’intervista a Tv Blog, si lascia andare ad un lungo sfogo nei confronti di Teresa De Santis, spiegando come sono andate davvero le cose. L’ex volto di Raiuno racconta chiaramente di non essere gradito dal nuovo direttore che ha voluto rimpiazzarlo nonostante gli ottimi risultati raggiunti, con ascolti non solo alti ma anche in crescita. Federico ci tiene a precisare, però, di non avere nulla contro Convertini (attuale protagonista anche de La Vita in Diretta) ma fa capire che forse ci sono stati due pesi e due misure. Federico Quaranta, che è stato estromesso anche da Grand Tour, inoltre afferma di esser stato “non confermato” a due giorni dalla presentazione dei palinsesti; cosa che lo costringerà a stare fermo per un anno intero. Parlando del trattamento ricevuto dalla direttrice De Santis parla così anche di Antonella Clerici, dopo le grandi polemiche che l’hanno vista protagonista.

Linea Verde, Federico Quaranta dopo l’estromissione dal programma: “Il Direttore di Rai1 non mi reputa di suo gradimento”

“Sono stato cacciato due giorni prima della presentazione dei palinsesti. Sono stato privato della possibilità di propormi ad altri editori, perché i palinsesti a Mediaset, Sky, Discovery e La7 erano tutti già fatti. Devo stare fermo un anno. Il direttore di Rai1 non mi reputa di suo gradimento, in barba ai risultati, al gradimento, all’apprezzamento sui social, in barba anche al telespettatore che paga il canone. Non mi vuole. Ne ha il diritto, me lo avesse detto tre mesi prima, mi sarei mosso. Ma non è andata così”. Federico Quaranta si sfoga e spiega perché non è più il timoniere del programma che racconta l’agricoltura italiana e le sue eccellenze: “Il direttore di rete Teresa De Santis ha deciso che io non sia più il conduttore di Linea Verde. È nelle sue facoltà mettere alla conduzione dei programmi chi meglio le aggrada o le conviene. Io per lei non ero prioritario. E fino a qui non c’è niente da eccepire”. Il conduttore ha le sue riserve su tale decisione: “Se uno fa bene, se uno raggiunge ottimi risultati di ascolto, con share davvero importanti, non millantati, dati ottenuti senza stratagemmi per alzare lo share, e con una contro-programmazione coi fiocchi, dovrebbe essere premiato”.

Federico Quaranta escluso dai palinsesti Rai, rivela: “Teresa De Santis non mi ha mai risposto”

Secondo il racconto dell’ex conduttore di Linea Verde, non solo non si è visto confermato senza preavviso, ma la direttrice della prima rete lo avrebbe del tutto ignorato. “Ho mandato un messaggio e non ho ricevuto risposta. Ho chiesto quattro volte di essere ricevuto, ma non ho mai ricevuto risposta”, afferma. E poi: “Ho chiamato il mio agente, Lucio Presta, e mi ha confermato che era proprio così. Mi ha detto che pensava che risultati e meritocrazia valessero: ‘A quanto pare, non devi lavorare tu, ma deve lavorare qualcun altro’. Io non ho niente contro Convertini. Sta lavorando? Sì. Sta facendo bene il suo lavoro? Abbastanza, senza contro-programmazione, con lo share del programma diviso”.

Beppe Convertini a Linea Verde: cosa pensa l’ex conduttore Federico Quaranta

Federico Quaranta non sembra adirato per il fatto che Beppe Convertini abbia iniziato a lavorare e tanto, però crede di non avere meriti in meno rispetto a lui. Così dichiara: “Non ho niente contro Convertini. È un bravo ragazzo, è un talentuoso conduttore. Ben venga, fatelo lavorare. Ma perché io, bravo ragazzo e talentuoso conduttore come lui, non devo essere confermato dopo aver fatto il record di ascolti degli ultimi dieci anni di Linea Verde? Non ce l’ho con il mio ex direttore De Santis, ma non ho capito perché non abbia mai voluto parlarmi. Non ho capito cosa le ho fatto di così terribile“. E poi chiosa: “È la verità, io non racconto le balle. Se il motivo per cui viene premiato Convertini, è il merito, son contento per lui. Ma perché non premiano me? Se Convertini ha merito, io che demerito ho? Lui fa il 13-14%, io facevo il 21%, arrivando al 24,5% di picco. Il merito deve essere per tutti. Ci sono altre logiche? Basta dirmelo. Non voglio pensare che io sia sacrificabile perché non ho santi in paradiso”.

Federico Quaranta rivela che doveva essere anche a Grand Tour: “Ero stato confermato”

Il conduttore radiofonico e televisivo genovese, racconta che ha perso anche la partecipazione al Grand Tour di Lorella Cuccarini. “Mi era stata data la conferma che avrei condotto Grand Tour. Mi era stato promesso, così come lo avevano promesso a Daniela Ferolla. (…) Io ero stato confermato, tanto che la domenica precedente all’inizio delle registrazioni e due giorni prima della presentazione dei palinsesti, quel giorno lì, quel maledetto giorno, il mio volo Palermo-Brindisi era già stato preso e pagato”, svela. Quaranta così rivela anche che proprio in quel momento ha conosciuto le sue sorti: “A quel punto dal capo struttura Angelo Mellone mi viene detto che il direttore di Rai1 non mi considerava prioritario e che al posto mio avrebbero messo in inverno tale Beppe Convertini, mentre al Grand Tour avrebbero messo lo stesso Mellone. Mio capostruttura, mio profondissimo amico. Me lo ha comunicato in lacrime. Io credo nella sua profonda amicizia”.

“Linea Quaranta”: l’inedito progetto di Federico

Federico Quaranta ad ogni modo non è stato fermo. Ha provato a proporsi ad altri editori, anche Mediaset, ma nonostante il loro interesse non ci sono stati accordi in quanto la programmazione è già decisa. Visto che la Rai “non lo vuole” lavorerà a Linea Quaranta, programma per piattaforme digitali: “Sembra una provocazione, ma non lo è. Visto che Linea Verde non mi vuole, mi faccio Linea Quaranta. A modo mio, con i miei autori, registi e cameraman. Lo farò su piattaforme digitali internazionali, con l’aiuto di una multinazionale molto importante. Tutto sottotitolato in inglese. L’idea è loro”.

Le importanti parole su Antonella Clerici: “La signora della tv italiana”

Così dice la sua anche su Antonella Clerici, inizialmente esclusa dai palinsesti Rai proprio come lui e con cui ha lavorato a La Prova del Cuoco. Per Antonellina spende delle parole importanti: “Il direttore di rete ha il diritto di fare le sue scelte. E le fa. Ma qui stiamo parlando di Antonella Clerici. Non di Federico Quaranta. Parliamo della signora della televisione italiana. Su Antonella bisognerebbe aprire un capitolo a parte. Di recente ne ho parlato con lei. Mi ha detto che restare a casa, pur avendo un contratto con la rete, non è corretto. Ha ragione, per questo ha accettato di lavorare allo Zecchino. Miss Italia no, perché la proposta è arrivata all’ultimo minuto. Antonella, come Mellone, per spirito aziendale, ha detto sì allo Zecchino d’oro. Credo non ci sia bisogno di dire altro. Mi fermo qui. Il non detto è 100 mila volte più importante del detto”.