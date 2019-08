Lorella Cuccarini parla della nuova esperienza con Grand Tour: “Viaggio come Lorella”

Lorella Cuccarini lo scorso 2 agosto ha debuttato in prima serata su Raiuno con il Grand Tour di Linea Verde. Accanto a lei, nel viaggio alla scoperte delle bellezze e delle eccellenze italiane, ci sono Giuseppe Calabrese e Angelo Mellone. Dopo anni di assenza dal piccolo schermo, “la più amata dagli Italiani” torna con un nuovo progetto, molto particolare, che per la conduttrice e artista poliedrica rappresenta una vera e propria sfida dove si sta mettendo in gioco in prima persona. Attraverso un’intervista al settimanale RadiocorriereTv, la prossima conduttrice de programma pomeridiano La Vita in Diretta dichiara di trovarsi in un momento della sua carriera che le consente di rischiare e di fare scelte meno rassicuranti, svelando anche le emozioni che sta provando in questa nuova avventura.

Grand Tour, Lorella Cuccarini: “Mi metto in gioco come persona”

Raggiunta durante le riprese e la registrazione della terza puntata di Grand Tour, Lorella Cuccarini confida apertamente i suoi pensieri e le emozioni per questa ennesima avventura in tv. Un progetto che le è stato presentato dalla direttrice di Rai1 Teresa De Santis come una follia e che lei ha accettato di condurre con entusiasmo. “Quando Teresa (De Santis, ndr) mi ha parlato del programma, ha esordito dicendomi che mi avrebbe proposto una follia e questo mi ha immediatamente appassionato”, racconta la Cuccarini. La presto protagonista con Alberto Matano a La Vita in Diretta sta vivendo un periodo che le permette di sperimentare: “Oggi sono in una situazione che mi consente di rischiare, di seguire percorsi che non siano rassicuranti, certi, scritti. Questo è un progetto in cui mi metto in gioco come persona, sto viaggiando come Lorella”, rivela.

Lorella Cuccarini conduce Grand Tour: l’incontro con il pubblico

In questa nuovissima esperienza on the road Lorella Cuccarini sta avendo la possibilità di girare l’Italia e, così, anche di incontrare tanti telespettatori italiani. “È stato bellissimo. Tutti ti danno del tu, ti abbracciano, ti trattano come una persona conosciuta, di famiglia, come un’amica, ed è questo che mi piace tanto. A volte le persone ti invitano a prendere un caffè, ti porterebbero anche a cena a casa loro e questa è una cosa meravigliosa. Non ci sono barriere, ciò significa che anche attraverso la televisione riesci ad avere un rapporto diretto con le persone”, afferma a proposito dell’incontro con quello che rappresenta il suo pubblico.