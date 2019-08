La Vita in Diretta: Cuccarini e Matano in riunione, Convertini e Marzoli “sfrattati”

La Vita in Diretta: Lorella Cuccarini e Alberto Matano in riunione con i dirigenti Rai. Beppe Convertini e Lisa Marzoli “sfrattati” dallo studio

Manca pochissimo all’inizio della nuova stagione televisiva e manca pochissimo anche all’inizio de La Vita in Diretta. Lo storico programma di infotainment del pomeriggio di Raiuno quest’anno, come già noto, vedrà alla conduzione una coppia nuova di zecca, formata dalla show-woman Lorella Cuccarini e dal giornalista Alberto Matano. Un duo inedito che cercherà di battere la concorrenza, rappresentata da Pomeriggio 5 e Barbara d’Urso, con una formula probabilmente tutta nuova. Proprio in queste ore si è iniziato a discutere di come sarà la nuova edizione della trasmissione e i due nuovi protagonisti, come riporta da Tv Blog, avrebbero incontrato i dirigenti Rai mentre Beppe Convertini e Lisa Marzoli (attuali conduttori de La Vita in Diretta Estate) sarebbero stati “sfrattati” dal loro studio.

Lorella Cuccarini e Alberto Matano, si parte con La Vita in Diretta: le prime riunioni

Dopo aver girato il primo promo ufficiale, in onda in questi giorni sulla prima rete, Alberto Matano e Lorella Cuccarini in queste ore sarebbero in riunione con i dirigenti di Viale Mazzini per lavorare alla prime imminenti puntate di Vita in Diretta che, come da palinsesto, tornerà su Rai1 a partire da lunedì 9 settembre. Alle prime riunioni avrebbe preso parte anche Alessandro Banfi, in qualità di nuovo capo-progetto del programma. Secondo quanto scritto sul sito Tv Blog, il consiglio d’amministrazione della tv pubblica non avrebbe però ancora dato l’ok definitivo al contratto dell’ex giornalista Mediaset e sembra che l’avvio del governo giallo-rosso potrebbe rendere ancora più difficile la conferma.

La Vita in Diretta Estate: Lisa Marzoli e Beppe Convertini “sfrattati” traslocano in un altro studio

Tutto ciò accade mentre gli attuali presentatori dello spin off estivo del programma, Marzoli e Convertini, hanno cambiato location passando dallo Studio 3 di Via Teulada in Roma a Saxa Rubra. Ma perché? Il motivo è molto semplice: nello Studio 3 si sta lavorando ad una scenografia del tutto nuova per accogliere Cuccarini e Matano e La Vita in Diretta 2019/2020. Alberto, che ha salutato il Tg1 e i suoi telespettatori, e Lorella, reduce dalla scarsa performance di Grand Tour, sembrano prontissimi per questo grande debutto e suoi social appaiono anche molti affiatati.