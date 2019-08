Lorella Cuccarini: Grand Tour chiude in anticipo a causa dei bassi ascolti

Grand Tour, chiude prima il programma condotto da Lorella Cuccarini: la scelta di Raiuno

Lorella Cuccarini, per la gioia dei telespettatori che la seguono da anni, è tornata finalmente da grande protagonista sul piccolo schermo italiano. Prima del sempre più atteso debutto al timone del programma pomeridiano La Vita in Diretta, Lorella è stata la protagonista di Grand Tour. Una nuova sfida professionale per “la più amata dagli italiani” che, purtroppo, non ha ottenuto i risultati sperati. Il programma on the road , infatti, non è stato all’altezza della prima serata di Raiuno, collezionando nelle tre puntate trasmesse risultati non proprio soddisfacenti per l’azienda di Viale Mazzini. I numeri troppo bassi hanno costretto la prima rete del servizio pubblico ad un intervento per ridurre i “danni” e così lo show chiuderà con una settimana di anticipo, anche se raddoppierà andando in onda sia in prima che in seconda serata.

Lorella Cuccarini, ascolti troppo bassi: Grand Tour chiude in anticipo ma raddoppia

Il programma Grand Tour non è stato un successo e secondo alcuni può considerarsi un vero e proprio flop. Lo spin off di Linea Verde condotto da Lorella Cuccarini con la partecipazione di Angelo Mellone e Giuseppe Calabrese è stato accolto molto molto tiepidamente dai telespettatori di Raiuno. La nuova avventura della show-woman nostrana, ha avuto ascolti sempre più bassi di puntata in puntata: nel primo appuntamento ha ottenuto un non brillante 12,4% di share per poi scendere al 9,2% nel secondo e poi risalire leggermente nella terza messa in onda con il 9,8%. Numeri non esaltanti che hanno costretto la Rai ad una chiusura anticipata. Stando a quanto scrive Tv Blog, il programma saluterà il pubblico il prossimo 23 agosto invece del 30. Per chi si è appassionato, però, c’è anche una bella notizia: per la chiusura andrà in onda con due puntate, in prima e in seconda serata.

Grand Tour, parla Federico Quaranta: “Ero stato confermato”

Lorella Cuccarini è stata scelta per Grand Tour da Teresa De Santis che le ha presentato il progetto come una follia, come ha raccontato la conduttrice. Ma a quanto pare il programma era stato proposto, e già affidato, anche a Federico Quaranta che in seguito si è visto estromesso da Grand Tour e anche da Linea Verde, proprio per volere della nuova direttrice di Raiuno. Il conduttore ha svelato di aver appreso la cosa da Mellone che glielo avrebbe comunicato in lacrime. Stando al deludente riscontro ottenuto da Lorella, è stata una scelta non azzeccata? La Cuccarini forse non era adatta al format e si poteva optare per una sua momentanea assenza dalla tv per creare ancora più attesa in vista del suo imminente esordio al timone de La Vita in Diretta accanto al giornalista Alberto Matano.