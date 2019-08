La Vita in Diretta promo: Lorella Cuccarini con il “caffeuccio” come la d’Urso?

La Vita in Diretta: arriva lo spot promozionale con i nuovi conduttori Lorella Cuccarini e Alberto Matano

Lorella Cuccarini e Alberto Matano, ormai lo sappiamo bene, saranno i grandi nuovi protagonisti de La Vita in Diretta. A partire dal prossimo 9 settembre, il giornalista e la show-woman prenderanno il posto degli uscenti Tiberio Timperi e Francesca Fiadini al timone di quella che sarà la trentesima edizione del programma di informazione e approfondimento del pomeriggio del primo canale. Da qualche giorno Raiuno sta trasmettendo il primo promo promozionale che ha già cominciato ad attirare molta attenzione. Matano e Cuccarini si trovano all’interno di un set fotografico dove scherzano amabilmente tra risate e “papere”. Nello spot Matano “recita” la parte del giornalista impostato mentre Lorella Cuccarini, da navigata donna di spettacolo, gli lancia qualche consiglio tra innumerevoli cambi d’abito. Alla fine i due non riescono nemmeno ad annunciare il nome dello show e l’appuntamento con la prima puntata, e ci pensa una voce fuori campo.

Lorella Cuccarini come Barbara d’Urso nello spot de La Vita in Diretta? “Si può avere un caffè?”

I due prossimi conduttori de La Vita in Diretta si improvvisano anche come James Bond e Bond Girl. Insomma nello spot si respira un clima disteso e goliardico. C’è stato un particolare, però, che non è passato inosservato ai fan di Barbara d’Urso, che sarà per i “debuttanti” Lorella e Alberto l’avversaria da battere con il suo seguitissimo Pomeriggio 5. Nella clip, ad un certo punto, la conduttrice di Grand Tour (che ha ottenuto ascolti abbastanza bassi) chiede un caffè per poi rientrare in scena con una focaccia in bocca. Focaccia a parte, quello del caffè sarà stato un riferimento diretto alla collega di Canale 5? Barbarella è solita, infatti, cominciare le sue dirette sventolando una moka e gustando un “caffeuccio”, come ama chiamarlo lei. Un modo per entrare in sintonia con i telespettatori italiani che amano il caffè e che spesso lo bevono proprio nel pomeriggio.

Lorella Cuccarini e Barbara d’Urso: nessuna rivalità tra le conduttrici

Quella tra Lorella Cuccarini e Barbara d’Urso, due prime donne delle tv, sarà sicuramente una sfida avvincente che potrà riservare qualche sorpresa. Tra le due conduttrici, a quanto pare, non c’è ombra di rivalità. Proprio qualche mese fa è stata Lorella a spegnere le fiamme del gossip affermando che sua figlia è una fan della collega e presto avversaria. Le due, attraverso un botta e risposta social, si sono scambiate parole affettuose e di stima.