Barbara d’Urso e Lorella Cuccarini: botta e risposta sui social

Botta e risposta social tra Lorella Cuccarini e Barbara d’Urso. Ecco cosa si sono dette le due conduttrici

Durante le ultime ore, sul web, si è scatenato il putiferio per delle parole dette da Lorella Cuccarini, forse, interpretate male. Come ormai l’Italia intera sa, la bionda showgirl dal prossimo autunno sarà al timone de La Vita in Diretta insieme ad Alberto Matano e, si sa, il programma pomeridiano di Rai Uno va in onda nella stessa fascia oraria di Pomeriggio 5. Per questo motivo, qualcuno ha insinuato che tra la Cuccarini e la d’Urso si fosse accesa sin da subito una vera e propria sfida anche se con largo anticipo visto che siamo ancora alla fine di Luglio. Poche ore fa, poi, Lorella Cuccarini ha rilasciato un’intervista per Nuovo TV dove, appunto, si è espressa su La Vita in Diretta e sulla gara d’ascolti che inevitabilmente ci sarà con il programma condotto da Barbara d’Urso. Qualcuno, nelle sua parole, ci ha visto un po’ di malizia e la Cuccarini è stata accusata di aver tirato un’amara frecciatina verso Barbara e il suo Pomeriggio 5. A quanto pare, però, le cose non stanno così. La famosa ballerina, infatti, non aveva nessuna intenzione di punzecchiare la sua competitor e a dimostrazione di ciò c’è il botta e risposta che le due si sono scambiate una manciata di ore fa su Twitter.

“Sarà una sfida appassionante, buon lavoro!” le parole di Lorella e la risposta di Barbara

Poco dopo l’uscita dell’intervista su Nuovo Tv il web si è riempito di articoli che puntano il dito verso Lorella Cuccarini accusandola di aver voluto lanciare una provocazione alla d’Urso . Così, ci ha pensato proprio la diretta interessata a smentire tutto scrivendo un post su Twitter indirizzato all’amatissima conduttrice napoletana: “Vedo che già cominciano a partire i “titoloni”: cara @carmelitadurso, sappi che mia figlia Chiara segue spesso i tuoi programmi e che il suo cuore è un po’ tuo! Sarà una sfida appassionante quella che ci aspetta da settembre! Buon lavoro“. Barbara d’Urso, ovviamente, non è rimasta in silenzio, anzi ha risposto a Lorella così: “Cara @LCuccarini, nè “guerre” nè “scontri”: come hai detto anche tu faremo programmi diversi e quindi in bocca al lupo a entrambe! Un bacio a Chiara dal mio cuore al suo! Col cuore!“. Insomma tra le due primedonne della televisione italiana c’è stato uno scambio di messaggi ricchi di affetto che vanno a sburgiadare chi invece le avrebbe volute in guerra.

Vedo che già cominciano a partire i “titoloni”: cara @carmelitadurso, sappi che mia figlia Chiara segue spesso i tuoi programmi e che il suo cuore è un po’ tuo🤣!

Sarà una sfida appassionante quella che ci aspetta da settembre! Buon lavoro🌸💖 pic.twitter.com/5NGYo5IAs7 — Lorella Cuccarini (@LCuccarini) July 24, 2019

Nel 2010 le cose tra Lorella e Barbara sembravano un po’ diverse

In un’intervista rilasciata sulle pagine di Chi, agli inizi del lontano 2010, Lorella Cuccarini non fu proprio gentile nei confronti di Barbara d’Urso. La showgirl confessò di non sopportare il programma domenicale della conduttrice di Canale Cinque perché, secondo lei, volgare: “Non posso proprio guardarla. Non ho capito questa presa di posizione di Barbara d’Urso, con tutto il rispetto e l’affetto che ho per lei, questa promessa che ha fatto ai figli di non fare televisione volgare, quando, secondo me, sta facendo una domenica molto più volgare di tante altre”. Ma, si sa, il passato è passato e ciò che conta è, invece, il presente. E Lorella e Barbara, come dimostrato proprio oggi, sembrano essere in buoni rapporti.