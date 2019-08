Alberto Matano saluta il Tg1 e ringrazia i telespettatori: “Ora nuova pagina”

Alberto Matano conduce per l’ultima volta il Tg prima de La Vita in Diretta e ringrazia il suo pubblico

Alberto Matano saluta il Tg1. Dopo aver lanciato un conto alla rovescia su Instagram, il giornalista calabrese nella giornata di ieri (25 agosto 2019) ha condotto per l’ultima volta l’edizione delle 20.00 del telegiornale. Un addio, probabilmente momentaneo, che arriva a causa di nuovi impegni professionali. Nella diretta di ieri, l’amato mezzobusto di casa Rai ha dichiarato che per un po’ non condurrà il seguitissimo Tg, ma dà appuntamento agli affezionati telespettatori sempre sulla stessa rete. Infatti l’avvenente telegiornalista da settembre condurrà in coppia con Lorella Cuccarini la nuova edizione de La Vita in Diretta, in partenza dal prossimo settembre. Una piccola-grande rivoluzione nella carriera di Alberto Matano che, dopo l’ultima diretta, ha ringraziato i suoi fan per i messaggi d’affetto ricevuti.

La Vita in Diretta sta per partire, Alberto Matano saluta il Tg1 e ringrazia i telespettatori: “Ora comincia una nuova pagina”

Manca pochissimo all’inizio della prossima stagione televisiva e manca pochissimo anche all’inizio de La Vita in Diretta, che quest’anno vedrà un coppia inedita alla conduzione: Lorella Cuccarini e Alberto Matano. La nuova edizione del programma pomeridiano partirà esattamente il 9 settembre e in questi giorni sta girando il primo promo ufficiale, dove il giornalista e la conduttrice appaiono in perfetta sintonia. Prima di questo nuovo impegno, Matano ha voluto ringraziare i telespettatori che per tanto tempo lo hanno seguito al tg e tutti quelli che gli hanno inviato messaggi. “Arrivederci tg… grazie a tutti per i vostri bellissimi messaggi, ora comincia una nuova pagina”, scrive dal suo profilo instagram. (Continua dopo il post)

Alberto Matano dice “arrivederci” al telegiornale: la dedica ai colleghi e il commento di Lorella Cuccarini

L’amato cronista aveva iniziato il countdown già diversi giorni fa, contando i giorni che mancavano alla fine del suo lavoro al Tg. Un po’ di malinconia sicuramente c’è, ma certamente c’è anche tanto entusiasmo per l’esperienza a La Vita in Diretta. Così sotto il suo ultimo post giunge anche il commento della futura collega, “la più amata degli italiani”. Lorella Cuccarini, che ha appena concluso la non fortunatissima esperienza con Grand Tour, così gli ricorda il suo prossimo impegno, scrivendo con uno smile: “A lavoro”. Alberto Matano nel suo ultimo giorno in redazione è stato accolto da un grande mazzo di girasoli e così lascia un pensiero anche ai colleghi. Sempre su Instagram, scrive: “Il tg di stasera lo dedico a loro, alla squadra dello studio, i tecnici, la regia, il montaggio, la sala trucco, a tutti coloro che ogni giorno contribuiscono a questo piccolo miracolo che è il telegiornale. Arrivederci amici”.