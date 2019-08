Alberto Matano: il conto alla rovescia per La Vita in Diretta e il triste ricordo

Alberto Matano, ultimi giorni al Tg1 prima de La Vita in Diretta: il giornalista ricorda la collega scomparsa

Ultimi giorni da mezzobusto per Alberto Matano. Il giornalista del Tg1 sta conducendo sul primo canale per le ultime volte le edizioni del telegiornale e con un post su Instagram ha lanciato il conto alla rovescia. Infatti tra pochi giorni lascerà il bancone e la redazione del Tg, prima dell’imminente debutto al timone della nuova edizione de La Vita in Diretta accanto a Lorella Cuccarini. Con una foto che lo ritrae in studio, l’amato Matano ha voluto ricordare anche l’amica e collega Ida Colucci, ex direttrice del Tg2 scomparsa recentemente a pochi giorni dal suo 59° compleanno. Giornate difficili ed intense per il telecronista, come si evince anche dagli hashtag inseriti a corredo del post.

La Vita in Diretta, conto alla rovescia per Albero Matano: “Ultimi Tg”

“E poi tornare nonostante tutto… Ultimi Tg – 4”, comunica Alberto Matano dal suo profilo instagram ufficiale, aggiungendo anche gli hashtag “Giornata complicate”, “I can make it”, “Pensando a te”. Nella fotografia condivisa, il giornalista si trova in studio, in piedi e con alle spalle le foto di Salvini e Di Maio. L’aria è seria e forse un po’ triste. Infatti quel “pensando a te”, come fanno notare alcuni follower, è rivolto alla’amica scomparsa. Tanti i commenti di stima e affetto per il volto del Tg1: “Mancherai Alberto, la classe non è acqua”, “Tu e Francesco Giorgino siete i migliori nel condurre il Tg1. Ci mancherai” e ancora “Ci mancherai al Tg! In bocca al lupo per La vita in Diretta”. E poi non manca chi critica la futura compagna di conduzione: “Complimenti per La Vita in Diretta, solo che non ci azzecca un tubo la Cuccarini”.

Alberto Matano, le commoventi parole per la giornalista scomparsa Ida Colucci: “Mi sento perso”

“Questa foto te l’ho scattata qualche anno fa. In quella spiaggia ci siamo tornati un mese fa, tutti insieme, come sempre. Amavi il mare e l’estate. Te ne sei andata in questa mattina d’agosto, a pochi giorni dal tuo compleanno. Era estate, venti anni fa, quando ho incontrato il tuo bellissimo sguardo in redazione alla radio. E dal quel momento l’aria è cambiata. Eri vita, forza, allegria, determinazione, onestà, la mia guida, il mio raggio di sole. Per me sei stata un’amica unica, un bene indescrivibile. Ora fatico a realizzare che non ci sei ma quell’aria manca già e mi sento perso. Ciao Cor Cor. Ciao Ida, sarai sempre il mio Corazon”. Con queste parole qualche giorno fa Alberto Matano, che ha apportato modifiche al format di Vita in Diretta, ha salutato Ida Colucci, collega e grande amica.