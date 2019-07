Alberto Matano cambia La Vita in Diretta per cercare di battere la d’Urso

Alberto Matano parla dei cambiamenti de La Vita in Diretta 2019

Fervono i preparativi per la nuova edizione de La Vita in Diretta, che tornerà su Rai Uno con due nuovi conduttori. Al timone dello storico programma Rai sono stati infatti confermati Alberto Matano e Lorella Cuccarini. Una coppia inedita ma pronta a dare del filo da torcere a Barbara d’Urso, che col suo Pomeriggio 5 è da anni regina incontrastata degli ascolti tv del pomeriggio. Per cercare di battere Barbarella, Matano e la Cuccarini stanno mettendo a punto una nuova formula, in grado di incuriosire e interessare le persone. Il giornalista del Tg 1 non ricoprirà solo il ruolo di presentatore de La Vita in Diretta ma sarà anche tra gli autori.

Le dichiarazioni di Alberto Matano su La Vita in Diretta

A settembre La Vita in Diretta tornerà in tv con una formula del tutto rinnovata. Come faranno Alberto Matano e Lorella Cuccarini a battere Barbara d’Urso? “Raccontando l’Italia, illuminando quelle periferie che non hanno cittadinanza in tv, puntando sulle storie positive. Sarà un viaggio nell’Italia di oggi: La Vita in Diretta diventerà la casa degli italiani”, ha assicurato l’ex mezzo busto del Tg 1 al settimanale Spy. “I social network? Visto che sarò anche autore, vorrei che fossero parte integrante del programma. Non voglio svelare troppo ma farò delle interviste ai grandi personaggi attraverso i loro social”, ha aggiunto il 46enne.

Quando inizia La Vita in Diretta con Alberto Matano

La nuova edizione de La Vita in Diretta partirà su Rai Uno il prossimo lunedì 9 settembre.