Elisa Isoardi, futuro in Rai: spunta l’ipotesi Linea Verde, il gossip

Continuano a essere tambureggianti le voci sul futuro professionale di Elisa Isoardi. Da pochi giorni è tornata in sella a La Prova del Cuoco, trasmissione storica di Rai Uno ereditata da Antonella Clerici. Rumors televisivi, però, dicono che il cooking show sarà chiuso il prossimo anno. Così in molti si domandano dove si ritroverà l’ex di Matteo Salvini. Il settimanale Oggi ha spifferato che si potrebbe aprire una porta in un altro programma noto della rete ammiraglia del servizio pubblico. Si tratterebbe di Linea Verde.

Elisa Isoardi sbarca a Linea Verde? Sussurri e spifferi ‘professionali’ sulla ex di Matteo Salvini

“A Viale Mazzini circola l’ipotesi di un suo arrivo alla conduzione di Linea Verde”, scrive il magazine Oggi che offre anche un’altra alternativa: “O di un altro programma cucito su misura per lei”. Chissà… Intanto una cosa è certa: Elisa sarà una delle prossime protagoniste di Ballando con le Stelle, sbarcando alla corte di Milly Carlucci. Per quel che invece riguarda La Prova del Cuoco, trasmissione che pare ormai quasi certo sarà accantonata dalla Rai, la Isoardi, nei giorni scorsi, ha dichiarato: “Non conosco queste voci, mi attengo ai fatti. Contano le decisioni ufficiali, non le chiacchiere e la decisione è di riprendere”.

Elisa Isoardi e i rapporti con Matteo Salvini oggi

In una recente intervista concessa a Di Più Tv, la Isoardi è tornata a parlare anche del leader della Lega, con il quale ha vissuto un’intensa love story. In che rapporti sono oggi i due ex: “Salvini? Tra noi c’è un dialogo sereno, ci sentiamo. Io mi sono innamorata di lui perché con me è sempre stato una persona stupenda. Ora non ho fretta di innamorarmi di nuovo, del resto è pur vero che sono concentratissima sul lavoro”.