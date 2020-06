Temptation Island 2020: Vip e Nip unico programma, rumors

Temptation Island Nip e Vip diventano un programma unico? Filippo Bisciglia al timone

Solo pochi giorni fa si era parlato dell’ipotesi di anticipare la versione Vip di Temptation Island rispetto a quella composta dalle coppie non celebri. I motivi erano da ricondurre in primis alla difficoltà di realizzare i casting per i concorrenti provenienti dalle regioni del Nord Italia a causa dell’emergenza sanitaria e, inoltre, per evitare di mandare in onda lo show nello stesso periodo della nuova edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Stando invece a quanto ha riportato TvBlog nelle ultime ore, dopo settimane di riunioni, la redazione avrebbe deciso di realizzare un’edizione inedita, “fondendo” le due versioni del reality. Ma chi vedremo dunque al timone di Temptation Island 2020?

Temptation Island 2020: Filippo Bisciglia conduttore, fuori Alessia Marcuzzi

La prossima edizione dello show sarà dunque un’edizione molto particolare, dove vedremo partecipare sia le coppie Vip (come quella formata da Antonella Elia e Pietro Dalle Piane) che quelle formate da persone comuni. Le registrazioni dello show dovrebbero partire il prossimo 20 giugno 2020 in Sardegna, con la messa in onda su Canale 5 il prossimo martedì 7 luglio 2020 (data confermata dopo la pubblicazione dei palinsesti Mediaset dei mesi di luglio e agosto sul sito di Publitalia). Alla conduzione vedremo tornare Filippo Bisciglia, volto storico della versione Nip di Temptation Island: tale decisione vedrebbe dunque fuori dai giochi Alessia Marcuzzi, reduce dalla conduzione della versione Vip lo scorso anno. Al momento pare siano solo indiscrezioni: arriverà sicuramente la conferma nei prossimi giorni. Nel frattempo, c’è una coppia che ha rifiutato di prendere parte al reality.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia rifiutano Temptation Island

Dopo diversi mesi di lontananza, i due giovani innamorati si sono finalmente ricongiunti in Sicilia, l’isola dove l’influencer ed ex moglie di Francesco Sarcina è nata e cresciuta. In una recente intervista rilasciata a Turchesando, la Incorvaia ha svelato di aver rifiutato la proposta di Maria De Filippi, ovvero partecipare al reality estivo di Canale 5: “Temptation Island Vip? Ce l’hanno già proposto ma abbiamo rifiutato. Maria è una persona stupenda ma questo non è proprio il nostro genere. Non è il nostro modus operandi”.