Temptation Island 2020, c’è la data ufficiale di inizio: parla Mediaset

Temptation Island 2020, svelata la data ufficiale di inizio del programma: parla Mediaset, ecco quando si comincia

Dopo settimane di indiscrezioni e di ipotesi, finalmente è stata fatta chiarezza su Temptation Island 2020. Il reality delle tentazioni, che sarà timonato da Filippo Bisciglia, tornerà in onda su Mediaset a partire da martedì 7 luglio su Canale 5, in prima serata. Il giorno scelto per la messa in onda è dunque il secondo della settimana. Questo è ciò che si legge sul sito di Publitalia che ha reso noti i palinsesti del Biscione per i mesi di luglio e agosto. Alla luce di ciò, non ha trovato quindi conferma il rumors che voleva l’edizione vip della trasmissione partire prima di quella nip. Resta da capire come lo show si destreggerà per rispettare le norme anti contagio relative alla prevenzione per scongiurare il coronavirus.

Temptation, produzione al lavoro per confezionare il cast

La produzione del reality, attraverso Raffaella Mennoia – autrice televisiva molto vicina a Maria De Filippi -, ha sempre dichiarato che la trasmissione, nonostante il Covid-19, sarebbe stata prodotta e messa in onda in estate. Le promesse della Mennoia hanno quindi trovato ufficialità e conferma. Finora non è trapelato nulla sul cast e su come il programma agirà per far sì che i protagonisti dello show, i tentatori e gli addetti ai lavori siano messi in totale sicurezza per quel che concerne le disposizioni anti contagio. Se ne saprà di più nei prossimi giorni.

Temptation Island 2020: cambia il format?

Nel frattempo non è nemmeno chiaro se Temptation Island replicherà il format degli scorsi anni oppure se si opterà per delle modifiche sostanziali. Sempre nelle scorse settimane alcune indiscrezioni avevano parlato di uno show con meno contatti. Altre voci avevano sussurrato che i concorrenti, prima di sbarcare nel villaggio sardo in cui prende vita la trasmissione, avrebbero dovuto trascorrere un periodo di quarantena cautelativa per evitare qualsivoglia contagio. Tante ipotesi, nessuna certezza in tal senso. Sicuro invece che Temptation ci sarà anche nel 2020. La data da segnarsi sul calendario è quella del 7 luglio.