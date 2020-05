Temptation Island Vip parte prima del Nip: rimandato Bisciglia, il gossip

Quando inizia Temptation Island: prima il Vip con Alessia Marcuzzi poi il Nip con Filippo Bisciglia?

Il Coronavirus è pronto a stravolgere anche i palinsesti estivi. Secondo un’indiscrezione riportata da Tv Blog quest’anno Temptation Island Vip potrebbe iniziare prima della versione Nip. Il motivo è presto detto: a causa della pandemia i casting sono andati avanti con difficoltà e così non si è riuscito a mettere in piedi un cast pronto per registrare a giugno. Non solo: pare che Maria De Filippi, che produce il programma, voglia evitare che lo show con le coppie famose vada in onda nello stesso periodo del Grande Fratello Vip. Il reality show condotto da Alfonso Signorini tornerà in onda a settembre con due appuntamenti settimanali. Questi importanti motivi starebbero spingendo gli organizzatori a rimandare Temptation Island Nip, quello con cast composto da persone sconosciute, in autunno.

Alessia Marcuzzi riconfermata a Temptation Island Vip

“Secondo quanto apprende Blogo, entro la fine del mese di maggio dovrebbero essere definite le coppie che prenderanno parte al reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. Tra le ipotesi al momento sul tavolo ci sarebbe quella di anticipare la messa in onda su Canale 5 della versione vip di Temptation Island”, si legge sul portale. Al momento non sono ancora trapelati i nomi dei probabili protagonisti: è certo solo che non vedremo l’ultima coppia nata al Grande Fratello Vip, quella formata da Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. La trasmissione sarà condotta per il secondo anno consecutivo da Alessia Marcuzzi e verrà registrata in Sardegna.

Filippo Bisciglia torna al timone di Temptation Island

Alla conduzione di Temptation Island è riconfermato Filippo Bisciglia. Ma rispetto al passato l’ex gieffino potrebbe tornare in onda a settembre anziché a luglio.