Temptation Island anticipazioni: ecco cosa succederà nella seconda puntata

Temptation Island anticipazioni, Nunzia e Arcangelo: falò di confronto nella seconda puntata?

Cosa succederà nella seconda puntata di Temptation Island 2019? Ve lo sveliamo con le anticipazioni per lunedì 1 luglio! Già nei giorni scorsi a dire il vero la produzione pubblicava delle piccole anteprime di ciò che ci aspetta. Se la prima puntata è stata già appetitosa per gli amanti del reality show, immaginiamo che nella seconda succederà tanto altro ancora. Ci siamo lasciati con il possibile falò di confronto tra Nunzia e Arcangelo: lui accetterà di vedere la fidanzata dopo pochi giorni dall’inizio dell’esperienza? Un rifiuto c’è già stato ed è quello di Jessica, che ha scelto di non presentarsi al falò da Andrea. Quest’anno ancor più delle edizioni precedenti pare che le coppie siano pronte a lasciare il programma dopo pochissimi giorni! Ma vediamo le anticipazioni di Temptation Island per scoprire cosa ci aspetta domani.

Anticipazioni Temptation Island 2019, cosa succederà nella seconda puntata

Ovviamente non aspettatevi di sapere sin da oggi cosa succederà fra Nunzia e Arcangelo, perché le anticipazioni non sono assolutamente dettagliate. Anzi, la redazione si guarda bene da possibili spoiler – pure se uno è stato fatto involontariamente da Raffaella e Ida! – tenendo le coppie nel resort anche quando lasciano il programma prima dell’ultimo giorno. Nel comunicato ufficiale sulla seconda puntata di Temptation Island si legge: “Per una delle coppie è forse già tempo di confronto finale. Nunzia, infatti, fidanzata di Arcangelo ha chiesto il falò di confronto anticipato […]. Intanto per tutte le coppie continua il viaggio tra i sentimenti”. Katia combinerà qualcosa che manderà in crisi Vittorio: si avvicinerà troppo a uno dei tentatori? Ma non sarà l’unica fidanzata a far infuriare la propria metà nell’altro villaggio!

Temptation Island 2019, anticipazioni seconda puntata: fidanzati e fidanzate in crisi dopo i video!

Sabrina entrerà nelle stanze dei tentatori, dove non ci sono telecamere. Il suo fidanzato Nicola quindi non potrà sapere cosa è successo mentre era dentro e forse non si aspettava questa mossa dalla sua fidanzata. Cristina e David non se la passeranno tanto meglio: anche domani l’ex Cavaliere Over sarà in tilt! E non finisce qui, perché anche Massimo, vicino a Federica Lepanto nella prima puntata, vedrà qualcosa che lo farà infuriare! Ma cosa potrebbe mai combinare Ilaria di così grave? Lo scopriremo solo domani con la seconda puntata di Temptation Island: le anticipazioni non aggiungono altro!