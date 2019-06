Temptation Island anticipazioni, Vittorio in crisi dopo un video di Katia: lo sfogo

Anticipazioni Temptation Island 2019, cosa succederà tra Vittorio e Katia?

Le anticipazioni di Temptation Island 2019 tengono compagnia al pubblico da una puntata all’altra. La produzione ha deciso di mantenere viva l’attenzione postando sui social durante la settimana delle piccole anteprime di ciò che vedremo. Di sicuro, però, basta tutto ciò che succede il lunedì sera per convincere il pubblico a non prendere appuntamenti per il lunedì successivo: Temptation Island è un appuntamento fisso per gli amanti dei reality show. E dei programmi targati Maria De Filippi, anche. Tuttavia, questi video sulle coppie durante la settimana sono davvero molto graditi. Oggi è il turno di Vittorio e Katia, una delle coppie che ha fatto più discutere dopo la prima puntata della sesta edizione (sarebbe la settima considerando la prima del 2005 quando però si chiamava Vero Amore).

Temptation Island, Vittorio in crisi dopo un nuovo video di Katia: lo sfogo

Sul profilo Instagram di Temptation Island pochi minuti fa è apparso un video con le anticipazioni su Vittorio e Katia. Anche la prossima settimana per il fidanzato non sarà facile affrontare il falò. Anzi, ciò che ha visto e che non avrebbe mai voluto vedere è stato mostrato nel Pinnettu. “Vittorio ha visto qualcosa che non voleva vedere su Katia, cosa sarà successo?”, questo si legge come didascalia al video sui social. Nelle immagini vediamo Vittorio tornare in giardino dopo aver visto un video e sfogarsi con le tentatrici. Queste le sue parole: “Due anni e mezzo buttati nel ce..o. Mi sta più sul c..o dedicare attenzioni, cose. Veramente è questo che mi sta sul c..o, la perdita di tempo. Brava, brava davvero tanta roba”.

Temptation Island anticipazioni, il video di Vittorio e Katia della seconda puntata

Cosa avrà combinato Katia stavolta? Nella seconda puntata di Temptation Island 2019 vedremo già un avvicinamento fisico col tentatore? Di sicuro, Vittorio avrà visto qualcosa di pesante per pensare di aver perso tempo in questi anni di fidanzamento. Intanto, le anticipazioni di Temptation Island hanno rivelato anche qualcosa sugli ultimi falò di confronto: lo spoiler è arrivato dalla redazione!