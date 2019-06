Anticipazioni Temptation Island, ultimi falò: colpo di scena su Federica Lepanto?

Temptation Island 2019, anticipazioni sull’ultima puntata: lo spoiler inaspettato

Abbiamo anticipazioni sull’ultima puntata di Temptation Island 2019 che potrebbe aver rivelato proprio Raffaella Mennoia! Inconsapevolmente, certo, ma poco fa ha postato su Instagram un video in cui qualcuno potrebbe aver rivelato troppo. Nei primi video dal resort, Raffaella ha annunciato che oggi terminano le registrazioni e che erano pronti ad affrontare l’ultimo falò delle coppie. Poi ha postato un video direttamente dalla cabina di regia, inquadrando prima la squadra pronta a iniziare le registrazioni e poi inquadrando proprio la spiaggia! Non si vede molto, ma è l’audio del video a rivelare qualcosa. Tra i vari “motore” e “partito”, con tanto di incoraggiamento alla squadra con un bel “Daje noi” ripreso anche dalla Mennoia, che lo ha scritto, c’è chi potrebbe aver rivelato troppo!

Anticipazioni Temptation Island, Ilaria e Massimo lasciano prima oppure no?

Ci riferiamo a Idarella, ovvero Ida Provenzano, che fa parte della redazione dei programmi di Maria De Filippi. La redattrice si trovava in regia insieme al resto della troupe e mentre in regia si dava l’inizio delle riprese, lei ha detto: “Da Ilaria e Massimo, giusto?”. Potrebbe aver chiesto se i primi ad affrontare il falò erano loro due e se così fosse le anticipazioni di Temptation Island del giorno rivelano che Massimo e Ilaria arriveranno all’ultima puntata del reality show. Molti pensavano il contrario perché Federica Lepanto è tornata sui social prima della fine delle registrazioni. Dato che è lei la tentatrice che si è avvicinata, e pure tanto, al fidanzato Massimo, molti pensavano che fosse uscita prima dal programma perché anche la coppia era andata via e quindi la sua presenza non era più, tra virgolette, necessaria ai fini del reality show.

Federica Lepanto si allontana da Massimo? Il possibile spoiler della redazione

Ma queste parole di Ida nel video di Raffaella Mennoia direttamente dal set degli ultimi falò fa pensare tutt’altro. Allora Federica e Massimo a Temptation Island si allontaneranno? Oppure Ida si riferiva a tutt’altro? Può darsi che sia così, anche se ci sembra strano dato che non solo la Mennoia ha dichiarato che avrebbero registrato gli ultimi falò di confronto, ma nel video è chiaro che in spiaggia era tutto pronto per registrare la puntata, appunto. Tuttavia, non possiamo escludere l’ipotesi che Ida stesse affrontando un discorso con lo staff e che nulla avesse a che fare con la registrazione in corso. Che dire, le anticipazioni di Temptation Island 2019 tengono col fiato sospeso proprio come le puntate stesse!