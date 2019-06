Temptation Island anticipazioni, Cristina manda in tilt David: sfogo

Temptation Island anticipazioni, Cristina Incorvaia manda in tilt David del Trono Over: cena romantica col tentatore, Scarantino si sfoga

Cristina Incorvaia e David Scarantino, coppia nota al pubblico del Trono Over di Uomini e Donne, saranno protagonisti della prossima puntata di Temptation Island dove non mancheranno le scintille. Questo stando alle anticipazioni divulgate dal reality attraverso i propri canali social. Nel dettaglio, il programma ha diffuso un video in cui si vede l’ex dama cenare romanticamente con il tentatore Sammy. E pare proprio che in tavola ci sia stato molto pepe. Una situazione che non è per nulla piaciuta a David che si è lasciato andare a uno sfogo polemico nei confronti del comportamento della compagna.

“Farebbe molta più bella figura a starsene seduta lì su una panca a non fare niente”

Cena romantica tra Cristina e Sammy, il tutto naturalmente visionato da David. “Ti piace davvero come sto, ti piaccio… Sincero, tra me e te…”, sussurra la Incorvaia al tentatore che risponde: “Tra me e te, ti dico… Perché sei fidanzata porto rispetto e non ci provo, altrimenti ci avrei provato”. L’ex dama continua a pungolare divertita: “Veramente? E cioè come? In che senso?”. “Ti devo fare un disegno? Dai!”, la fulminea replica di Sammy. Il filmato non è affatto piaciuto a Scarantino. “Io penso che lei farebbe molta più bella figura a starsene seduta lì su una panca a non fare niente e a meditare realmente se vuole stare con me o no”, le parole risentite di David.

“Non sono sicura che lui sia l’uomo della mia vita”. I motivi della partecipazione a Temptation di Cristina

“Non sono sicura che lui sia l’uomo della mia vita perché ci sono tantissime discussioni anche futili e quindi ho questo forte dubbio”, ha detto Cristina prima di entrare a Temptation Island. David invece ha idee più chiare circa la relazione: “Io sono innamorato, ho voglia di creare la famosa famiglia del mulino bianco E se dovessi capire che non è la donna della mia vita, meglio lasciarci subito che tra un anno dopo aver fatto un figlio. Su questo non ho alcun dubbio”.