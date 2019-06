David e Cristina del Trono Over a Temptation Island: è ufficiale (VIDEO)

By

Temptation Island 2019: David e Cristina del Trono Over del cast

Da settimane i fan di Uomini e Donne si chiedeva se, anche quest’anno, una coppia o più coppie note al pubblico della trasmissione avrebbe preso parte a Temptation Island. Nel 2018, per esempio, al programma avevano partecipato Ida Platano e Riccardo Guarnieri e, nella versione Vip, anche Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi insieme a Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Ebbene oggi, con assoluta certezza, possiamo dirvi che al cast di Temptation Island 2019 si è aggiunta un’altra coppia nata all’interno degli studi di Uomini e Donne. Stiamo parlando di David e Cristina del Trono Over, presentati pochi minuti fa sulle pagine social ufficiali di Temptation.

I motivi che hanno spinto David e Cristiana del Trono Over a partecipare a Temptation Island, come hanno dichiarato loro stessi nel video di presentazione, sono i dubbi e le perplessità che li affliggono da quando si sono fidanzati. Entrambi, comunque, vogliono capire se sono fatti per stare insieme e se, quindi, sono anime gemelle. David ha addirittura affermato di volere un figlio e di essere pronto, dopo quest’esperienza televisiva, a mettere su famiglia insieme a Cristina se le cose dovessero andare bene.

Temptation Island 2019: quando inizia e le coppie che parteciperanno

La prima puntata di Temptation Island dovrebbe andare in onda giovedì 20 giugno 2019 (salvo cambiamenti dell’ultimo momento). Prima di David e Cristina, nei giorni scorsi, sono stati presentati sui social le altre coppie. Il cavaliere e la dama del Trono Over, tuttavia, sono i primi volti noti che si uniscono al cast. Entrambi a Uomini e Donne hanno appassionato e tenuto sulle spine il pubblico da casa e quello presente in studio. La loro storia a Temptation ripercorrerà gli stessi alti e bassi o tutto filerà liscio? Staremo a vedere.