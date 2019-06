Coppie Temptation Island 2019: nel cast anche Massimo e Ilaria, Sabrina e Nicola

Temptation Island 2019, il cast si arricchisce: svelate altre due coppie

In questi giorni stiamo conoscendo le coppie di Temptation Island 2019. I protagonisti di questa nuova edizione vengono rivelati un po’ alla volta. Oggi sul profilo Instagram del reality show sono state presentate due nuove coppie: anche queste sembrano promettere bene! Quattro protagonisti che vanno ad aggiungersi ad altri quattro che abbiamo già conosciuto ieri. Stiamo parlando di Vittorio e Katia, che non nasconde di prendersi libertà e di pensare a sé stessa prima che agli altri, compreso il suo fidanzato. E poi abbiamo conosciuto Andrea e Jessica: in questa coppia è lei ad avere dei dubbi. Dopo un matrimonio rimandato, Andrea è sicuro dei suoi sentimenti mentre lei ha voglia di metterli alla prova a Temptation Island 2019.

Nicola e Sabrina a Temptation Island 2019: la coppia si mette in gioco per la differenza d’età

Poco fa la redazione di Temptation Island ci ha presentato Nicola e Sabrina. Nel breve video diffuso, ed estrapolato dalla loro presentazione, abbiamo scoperto che fra loro è la differenza d’età a creare qualche problema. Lui è più piccolo, ma al momento non sappiamo di quanto, però ha dichiarato che è sempre stato attratto dalle donne più grandi. Per Nicola quindi non ci sarebbero problemi. Ad averne è invece Sabrina, che ha detto: “Sono sempre stata con uomini più grandi di me e mai nella mia vita avrei pensato di stare con un ragazzo tanto più giovane di me. Andando a Temptation Island vorrei capire se continuare a investire il mio futuro in questa relazione”. Chissà, forse vedendo Nicola relazionarsi con le tentatrici della sua età riuscirà a togliersi ogni dubbio, in un senso o nell’altro.

Massimo e Ilaria tra le coppie di Temptation Island 2019: lei sogna una famiglia

In un secondo video pubblicato poco dopo, abbiamo scoperto che tra le coppie di Temptation Island ci sono anche Massimo e Ilaria. Anche in questo caso è lei ad avere delle perplessità. Ilaria infatti ha dichiarato: “Voglio vedere se Massimo è adatto a me per fare una famiglia. Mi sembra un po’ troppo infantile su tanti punti di vista”. Non a caso, leggete un po’ di cosa ha parlato Massimo nella sua presentazione: “Mi rendo conto che dentro casa mia non sono più me stesso. Non riesco più a farmi una partita alla Play Station, in tutta calma e serenità. Cosa che, assurdo, non me la posso fare!”. Manca poco all’inizio di Temptation Island: ne vedremo delle belle!