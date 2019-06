Quando inizia Temptation Island 2019, svelata la data: ultime anticipazioni

Temptation Island 2019 inizio, le ultime anticipazioni sulla nuova stagione

Quando inizia Temptation Island 2019? Il pubblico del reality show dell’estate non vede l’ora che arrivi il giorno della prima puntata. La data d’inizio è stata svelata, anche se potrebbe tutto cambiare nelle prossime settimane. Le ultime anticipazioni su Temptation Island 2019 comunque vedono le coppie già in Sardegna per le registrazioni. Ciò che vedremo in prima serata, insomma, si sta svolgendo proprio in questo momento. Le riprese termineranno il 20 giugno e lo staff pubblica ogni giorno, o quasi, foto e video su Instagram dal resort in cui sono impegnati. Parliamo del conduttore Filippo Bisciglia come anche di alcuni volti celebri della redazione di Maria De Filippi. L’inizio di Temptation Island è vicino… Più vicino di quanto si pensi!

Quando inizia Temptation Island 2019? La data e quante puntate sono

A rivelare il giorno della prima puntata è stato Davide Maggio. Sul sito si legge: “L’esordio della nuova edizione ad oggi, salvo spostamenti, è previsto su Canale 5 per lunedì 17 giugno”. Come è stato sottolineato, la data d’inizio di Temptation Island 2019 potrebbe variare nelle prossime settimane. La prima puntata comunque potrebbe coincidere con le registrazioni in corso, anche perché bastano pochi giorni nel villaggio per montare una puntata! Ma a proposito, quante puntate saranno? Non si hanno ancora informazioni ufficiali in merito, ma dovrebbero essere sei come le precedenti stagioni. Per quanto riguarda le coppie di Temptation Island 2019, le prime svelate hanno già incuriosito moltissimo i fan!

Coppie Temptation Island 2019, l’inizio promette bene!

Da una parte abbiamo Katia e Vittorio: lei ha ammesso di prendersi tutte le libertà che ritiene opportune e di pensare prima a lei, poi agli altri. E tra gli altri c’è anche il suo fidanzato Vittorio. La seconda coppia svelata è quella di Jessica e Andrea. Nella storia di questi due protagonisti c’è un matrimonio rimandato e una ragazza che non sa più ciò che vuole. O almeno così sembra. Riusciranno a chiarire i loro dubbi nel villaggio? Lo scopriremo molto presto: l’inizio di Temptation Island 2019 è ormai dietro l’angolo…