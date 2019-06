Anticipazioni Temptation Island, Massimo su tutte le furie: “La faccio schiattare”

Temptation Island anticipazioni seconda puntata 1 luglio

La seconda puntata di Temptation Island andrà in onda il primo luglio su Canale 5 e mai come quest’anno ne vedremo delle belle che più belle non si può, statene certi: vi sarete senz’altro accorti che quest’edizione è partita in quarta con i fidanzati e le fidanzate che sembrano più single dei tentatori e delle tentatrici. Le pagine social del programma cult dell’estate stanno aumentando la curiosità dei fan e creando hype mostrando spezzoni anche piuttosto lunghi sulle reazioni dei fidanzati e delle fidanzate alla vista di certi filmati, e questa volta è toccato a Massimo Colantoni e Ilaria Teolis essere i protagonisti di queste anticipazioni. Veniamo subito al dunque.

Massimo Colantoni e Ilaria Teolis stanno ancora insieme? Come ci siamo lasciati

Ci siamo lasciati con Massimo corteggiatissimo da Federica Lepanto, vincitrice di una delle vecchie edizioni del Grande Fratello che ottenne l’80% circa delle preferenze: un plebiscito che però non le sta risparmiando le critiche perché se c’è chi la apprezza ancora c’è anche chi non sta sopportando il suo modo di fare; ricordiamo comunque che la ragazza è andata via prima da Temptation Island e che non sappiamo per quale motivo invece Massimo e Ilaria siano rimasti fino alla fine (sebbene non sia certissimo). Ciò che vedremo nella seconda puntata del reality show di Canale 5 è chiaramente antecedente al suo abbandono e tra l’altro sembra riguardare soprattutto Ilaria e non Massimo: forse infastidita dall’atteggiamento del suo ragazzo, Ilaria potrebbe essersi lasciata andare parecchio con qualche tentatore, scatenando una reazione furibonda da parte del compagno.

Le anticipazioni su Massimo e Ilaria a Temptation Island, lui furioso

“Non se merita proprio un ca…o – queste le prime parole che si sentono nel video pubblicato dalla pagina Instagram del programma che abbiamo postato qui sotto –, non se merita proprio un ca…o! La faccio schiattare, la faccio schiattare, ragazzi, no che ce stanno male, se mettono a piagne! Ma sti ca…i, io me sto a fa duecentomila problemi, ma stica…i! Ma piagnesse! Questa è una regazzina!”. Tutto in dialetto romano ma facilmente comprensibile, e ovviamente altrettanto entusiasmante per noi amanti del trash in attesa di una puntata che potrebbe regalarci molto di più di quello che abbiamo già visto. Vi lasciamo al filmato: