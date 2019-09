Temptation Island Vip anticipazioni: “Accadrà una cosa mai successa”

La prima puntata di Temptation Island Vip non ha tradito le aspettative ed è stata ricca di colpi di scena. Ciro e Federica sono stati squalificati dal programma, in quanto lui è fuggito dal suo villaggio per incontrare la fidanzata. Una corsa scalza, sulla spiaggia, disperata. Cameramen e addetti ai lavori non sono riusciti a placcarlo. Lui ha così sì raggiunto il suo amore, ma l’eliminazione è stata inevitabile: regole violate e arrivederci. Altro colpo di scena è stato quello che ha visto Pago e Serena in forte crisi, dettata da atteggiamenti molto confidenziali di lei con un tentatore. Molte altre cose sono successe e molte altre ne capiteranno. Ecco che cosa riserverà la prossima puntata.

Cosa succederà nella seconda puntata di Temptation Island Vip

“Nella prossima puntata succederà un qualcosa che non è mai accaduto a Temptation Island Vip. Arriverà qualcuno che cambierà gli equilibri del programma“, ha fatto sapere Alessia Marcuzzi. Quel qualcuno è una nuova coppia, che quasi sicuramente sostituirà i partenti Ciro e Federica. Da giorni si mormora che entreranno Gabriel, figlio di Pippo Franco, e la fidanzata. Dovrebbero essere proprio loro a “cambiare” gli equilibri. Altra faccenda attesa è il falò di confronto richiesto da Er Faina alla fidanzata Sharon. Lei accetterà? Chissà come andrà a finire.

Temptation Island Vip anticipazioni: il futuro di Pago e Serena, e di Chiara e Simone

C’è poi la spinosa situazione di altre due coppie. Quella formata da Pago e Serena e quella composta da Chiara e Simone Bonaccorsi. I primi sono in forte crisi. Lei sembra aver trovato molto feeling con un tentatore. Tra l’altro, è stata attaccata pesantemente su Instagram dal suo ex storico Giovanni Conversano. Per quanto riguarda il giovane Bonaccorsi bisognerà vedere fino a che punto riuscirà a mantenere la calma visto che Chiara lo ha provocato in più occasioni, buttandosi a capofitto nella conoscenza di Valerio e Fabrizio, due single.