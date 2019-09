Serena e Pago: il problema è intimo. Lei: “Sono single”, lui: “Demente”

Serena e Pago a Temptation Island Vip: lei spiega i reali problemi di coppia e lui ci soffre

Non è iniziata bene l’esperienza a Temptation Island Vip per Serena Enardu e Pago. In particolare, il cantante si ritrova ad ascoltare delle parole che l’hanno profondamente toccato. Lui è il primo fidanzato a vedere dei filmati riguardanti la sua dolce metà. Tre pinnettu per Pago che riguardano alcune confessioni di Serena davvero forti. L’ex tronista di Uomini e Donne, inizialmente, si sfoga da sola di fronte alle telecamere. Scendendo nel dettaglio, spiega i motivi per cui non si sente completamente felice insieme al fidanzato. Prova indubbiamente stima e affetto nei suoi confronti, in quanto rappresenta per lei una persona davvero speciale. Ma i sentimenti non sono l’unico fattore importante per Serena. La ragazza spiega quali sono i problemi reali della sua storia d’amore. La Enardu si lamenta più volte del fatto che il fidanzato non parli molto, che non sia quella cosa frizzante che dovrebbe esserci in una coppia. Lei vorrebbe ricevere più affetto ed empatia, al contrario di lui che preferirebbe l’approccio fisico.

Temptation Island Vip, Serena lascia senza parole: Pago appare profondamente provato

“A lui gli si accende la passione, a me no. È più concentrato sul nostro rapporto fisico che sulla nostra quotidianità e su tante altre cose che mi piacerebbe avere”, ammette Serena, che intanto si avvicina al tentatore Alessandro. “Mi piacerebbe essere stravolta, mi piacerebbe sentire un’emozione”, continua la Enardu parlando proprio con il ragazzo conosciuto nel villaggio delle fidanzate. I due sembrano aver già instaurato un rapporto di complicità e intesa e questo non può che terrorizzare Pago. Quest’ultimo, infatti, appare abbastanza deluso dalle parole della fidanzata, tanto che è impossibile non notare i suoi occhi lucidi. A consolarlo, oltre i suoi compagni di avventura, ci pensa anche Alessia Marcuzzi. Nel frattempo, però, Serena si gode al massimo questa esperienza. Già dalle anticipazioni si era intuito che tra i due le cose non sarebbero andate alla grande, tanto che si pensa a un colpo di scena, ovvero un’uscita dal programma anticipata per la coppia.

Serena Enardu e Pago a Temptation: lei si dichiara ufficialmente single

“Mi vien da piangere”, ammette Pago guardando l’ennesimo video riguardante Serena e Alessandro. “Sono ufficialmente single”, urla a un certo punto la Enardu mentre balla durante una serata nel villaggio delle fidanzate. Il cantante è sempre più convinto che Serena, fino a ora, si sia solo accontentata, in quanto insieme a lui non è felice. Continua, però, a non credere che la sua fidanzata si stia lasciando andare così. Pago inizia, così, a innervosirsi particolarmente per la situazione che si sta creando, tanto da chiamarla “demente”.