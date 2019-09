Conversano, durissimo sull’ex Serena a Temptation: “Basta che respiri”

Giovanni Conversano attacca Serena Enardu a Temptation Island Vip: parole forti

L’ex storico di Serena Enardu, Giovanni Conversano ha parlato. L’ex tronista di Uomini e Donne e fidanzato della gemella si è finalmente tolto qualche sassolino dalla scarpa. In molti si aspettavano un suo attacco e le attese non sono state deluse. Conversano infatti non ci è andato molto leggero ed ha commentato il comportamento di Serena all’interno del villaggio, soprattutto dopo aver visto le sue dichiarazioni nei confronti dei tentatori e le lacrime del fidanzato, Pago. La relazione tra la Enardu e il cantante sembra esser messa subito in difficoltà, a causa soprattutto della vicinanza del tentatore Alessandro e alcuni problemi intimi interni alla coppia, che Serena non ha avuto problemi a raccontare e senza mezzi termini. Ma adesso le luci sono tutte per Conversano.

Conversano su Serena Enardu: “Tutti i nodi vengono al pettine”, lo sfogo contro l’ex

“Dopo tanti anni, circa nove, tutti i nodi vengono al pettine“, esordisce Giovanni Conversano sui social. L’ex tronista, ora felice accanto a Giada Pezzaioli e il piccolo Enea, ha voluto dire la sua su Serena Enardu. Lui e la gemella di Elga hanno fatto parte della storia di Uomini e Donne, quando Serena era tornata da lui, scendendo le scale per la gioia del pubblico, e insieme erano andati via. Un momento cult del programma di Maria De Filippi. Ma l’amore è finito ed ora Conversano ha dato sfogo a quella che è la sua verità. “Quando mi chiedevate: ‘Cosa pensi?’ Io penso che lei sia quel che è sempre stata. Oggi non dirò tutto perché voglio vedere fino a che punto arriva. Io lo sapevo, motivo per il quale fuori, via (fa anche il gesto con le mani, ndr.). Che disastro! Qualsiasi cosa va bene, basta che sia di carne!“.

Conversano: il consiglio a Pago, dichiarazioni forti contro Serena

Poi rivolgendosi a Pago dice: “Amico mio, ci è voluto un po’ di tempo, io l’ho capito subito. Della serie: basta che respiri! Il buon fruttivendolo riconosce le mele marce anche senza guardarle. Poi subentra la pena e io mi fermo qui, solo io potevo darle pane per i suoi denti, nei denti”. Così si conclude l’intervento di Giovanni Conversano sull’esperienza dell’ex a Temptation Island. E qualcosa ci dice che non sarà la prima ed ultima volta che Giovanni la commenterà.