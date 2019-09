Chiara e Simone, Temptation: caso sigarette, déjà vu Affi Fella-Panico

Chiara e Simone, Temptation Island Vip: effetto déjà vu che riporta a Sara Affi Fella e Nicola Panico. Intanto il web insorge sulla Esposito ed elogia Bonaccorsi

A Temptation Island Vip sono sbarcati anche il più bello d’Italia Simone Bonaccorsi e la fidanzata Chiara Esposito. Pronti via, la ragazza si è subito trovata benissimo con i single, tanto che dopo poche ore il feeling scattato con il tentatore Valerio ha fatto storcere non poco il naso a diversi telespettatori che si sono riversati su Twitter criticando a pioggia il comportamento della giovane. Elogi invece per Simone che, nonostante i video guardati nel Pinnettu sulla compagna siano stati piuttosto ‘pericolosi’, ha mantenuto un certo aplomb e ha avuto parole ragionevoli. Non è nemmeno mancato un momento déjà vu che ha riportato all’avventura di Sara Affi Fella e Nicola Panico. Maledette sigarette.

Chiara inverte i ruoli e diventa ‘tentatrice’

“Già alla presentazione ho detto: ‘Wow'”, ha detto Chiara al single Valerio, facendogli subito capire di avere un certo interesse per lui. Ma non è finita qui, visto che i due si sono poi lasciati andare a un ballo romantico sulle note di Elton John. Sono poi arrivate altre coccole e confidenze. “Non ho imposto paletti e ho deciso di essere libera…. non escludo nulla” ha confessato la Esposito sottolineando di non volere però mancare di rispetto al fidanzato “a meno che succeda qualcosa”. L’intesa tra Chiara e Valerio non è nemmeno passata inosservata ad Anna Pettinelli e a Nathalie Caldonazzo. “A Chiara piace”, hanno sussurrato.

Chiara e Simone, le sigarette della discordia: effetto déjà vu che riporta a Nicola Panico e Sara Affi Fella

Alla Esposito sembra davvero piacere Valerio, tanto che a un certo punto ha invertito i ruoli del reality, provocandolo. “Provaci“, gli ha consigliato. Lui nel frattempo sembra voler andarci un po’ più a piano. Dopo aver trovato il feeling con Valerio, la Esposito ha ‘agganciato’ anche il single Fabrizio. In alcuni momenti si è anche concessa delle sigarette, gesto che sa che non è tollerato dal fidanzato Simone che infatti, dopo averla vista con la ‘cicca’ in bocca, si è adirato. Gli amanti di Temptation Island potrebbero aver avuto un déjà vu che conduce all’edizione nip e a Nicola Panico e Sara Affi Fella, i quali ebbero un simile atteggiamento. “Si tratta di una presa per il c.”, ha confessato la Esposito al tentatore, facendo un’ulteriore provocazione a Bonaccorsi, il quale non ha comunque perso le staffe. Non le ha perse nemmeno quando lei lo ha accusato di bacchettarla per indossare abiti poco coprenti. “Non farmi passare per quello possessivo, possiamo comunque vestirci in maniera più coperta anche se abbiamo 21 anni”, il commento di Simone che ha convinto il pubblico. Su Twitter gli elogi per lui si sono sprecati. Tutt’altra musica per Chiara, su cui sono piovute parecchie critiche.