Temptation Island Vip anticipazioni: una coppia lascia, ecco i sostituti

Tempation Island Vip anticipazioni: una coppia ha già lasciato il programma ed è stata sostituita da due nuovi fidanzati. La rivelazione durante la registrazione di Uomini e Donne: ecco chi entra e chi esce dal reality

Ci sono delle clamorose anticipazioni su Temptation Island Vip 2. Il reality non è ancora iniziato (già cominciate invece le riprese), ma sono già tante le news che trapelano. L’ultima è quella che racconta di una coppia che ha già lasciato il villaggio. A dare la notizia è stato il Vicolo delle News che, grazie alle sue note talpine, ha raccolto il retroscena direttamente dallo studio di Uomini e Donne, dove in giornata odierna è stata registrata una puntata del Trono Classico (la trasmissione doveva sbarcare su Canale 5 il 9 settembre, invece è slittata di una settimana, al 16).

Gli indizi portano a Serena Enardu e Pago

“Durante la registrazione di Uomini e Donne di oggi del trono classico, hanno fatto vedere anche delle clip di Temptation Island Vip ed hanno annunciato che una coppia ha già abbandonato il programma” si legge sul Vicolo. “Maria De Filippi non ha indicato chi siano – prosegue lo spiffero -, ma a quanto si è capito tra il pubblico che sembrano proprio essere Serena Enardu e Pago”. Sempre il blog ‘rosa’ fa sapere che durante la puntata della trasmissione dei tronisti “fanno anche vedere uno spezzone dove lei (Serena, ndr) in riva al mare si dispera, piange e singhiozza. Sembra si sia affezionata ad un tentatore.” L‘uscita fulminea dal programma della coppia sarebbe già stata rimpiazzata con due nuovi protagonisti.

Arrivano Gabriel, figlio di Pippo Franco, e la fidanzata

“La coppia è stata sostituita dal figlio di Pippo Franco, Gabriel, e la fidanzata” riporta ancora il Vicolo aggiungendo che la new entry si è subito messa in mostra, lasciandosi andare molto. Lui pare che abbia già fatto amicizie pericolose. Si mormora di due tentatrici. “Inoltre è stata fatta vedere una arrabbiatissima Anna Pettinelli perché il fidanzato pare fosse in atteggiamenti intimi con una tentatrice. Lei vede tutto nel Pinnettu e chiede subito il confronto”.