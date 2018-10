Tale e Quale Show, Francesco Monte svela i retroscena del provino al Gf Vip

Francesco Monte svela i retroscena del provino a Tale e Quale Show parlando al Grande Fratello Vip

Questa estate ci siamo interrogati sul provino di Francesco Monte a Tale e Quale Show. Finalmente lui ha svelato i retroscena, anche se non ha chiarito del tutto i nostri dubbi in merito all’esito di questo provino. Se qualcuno pensava che l’ex tronista fosse alla sola ricerca di notorietà e che parteciperebbe a qualsiasi programma pur di andare in onda, potrebbe sbagliarsi. Non è detto, infatti, che il suo provino sia andato male e che quindi sia stata la produzione a scartarlo. Inoltre, alcuni potrebbero stupirsi scoprendo che non è stata una scelta di Francesco partecipare al programma.

Francesco Monte ha rinunciato a Tale e Quale Show per il Gf Vip?

Chiaro che anche accettare di sostenere un provino vuol dire voler partecipare a una trasmissione, però è stata la produzione di Tale e Quale Show a cercare Monte. Il retroscena è saltato fuori stamattina nella Casa del Gf Vip 2018, quando Francesco stava cantando insieme a Giulia Salemi – sono sempre più vicini! – una canzone di Coez. Il gieffino ha raccontato che era proprio il brano scelto per il provino a Tale e Quale Show e quando Giulia scherzando ha detto che non si lascia scappare nulla, Monte ha rivelato: “Mi hanno chiamato in realtà, non ho fatto niente io”. Insomma, lo avrebbero prima cercato e poi scaricato, visto che non lo hanno incluso nel cast?

È stato Francesco Monte a rinunciare a Tale e Quale Show?

Per questi motivi riesce più facile pensare che Francesco abbia rinunciato a Tale e Quale Show perché gli era già arrivata la proposta per partecipare al Grande Fratello Vip 2018. Se così fosse, non si starà certamente pentendo di questa scelta visto che nel reality show di Canale 5 si sta riscattando ed è amato proprio da tutti!