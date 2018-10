Francesco Monte al GF Vip piace proprio a tutti: l’ex tronista è tra i favoriti

Francesco Monte al Grande Fratello Vip: l’ex tronista è uno dei favoriti di questa edizione

Al Grande Fratello Vip, Francesco Monte sembra piacere proprio a tutti. L’ex tronista di Uomini e Donne ha colpito tutto con il suo ultimo sfogo sulla fine della sua relazione con Cecilia Rodriguez e sulla madre scomparsa nel 2011. Monte si è lasciato andare a delle dichiarazioni importanti con Walter Nudo. Un racconto che ha portato quest’ultimo a consolare Francesco, il quale non è riuscito a trattenere le lacrime. Il concorrente si ritrova proprio nel luogo in cui Cecilia ha incontrato Ignazio Moser e dove hanno chiuso la loro importante storia d’amore. Pertanto, è inevitabilmente che a Monte tornino indietro diversi ricordi della Rodriguez, anche perché nella Casa ci sono varie foto dell’argentina. Ed ecco che a Mattino 5, dopo aver visto i filmati riguardanti gli sfoghi di Francesco, tutti hanno commentato positivamente. Pare proprio che l’ex tronista sia tra i favoriti di questa terza edizione. Infatti, vanta anche un bel gruppo di fan, che potrebbero anche portarlo alla vittoria.

Francesco Monte al GF Vip colpisce proprio tutti con le sue lacrime

Francesco Monte piace proprio a tutti. Alessandro Giubbino, Marco Ferri, Floriana Secondi e Turchese Baracchi spendono belle parole per il bel ex tronista. Nessuno degli opinionisti presenti in studio riesce a criticare il modo di fare dell’ex di Cecilia. Anzi, tutti comprendono come per lui sia difficile stare proprio all’interno della Casa, dove è stato lasciato in diretta dalla Rodriguez. Ma non solo, Turchese è rimasta particolarmente colpita dallo sfogo sulla madre. L’opinionista ha ricordato quando qualche anno fa ha perso suo padre e, pertanto, ha compreso molto bene la sofferenza di Francesco. In particolare, l’ex tronista si ritrova ad affrontare alcuni problemi del passato che forse fino ad ora ha sempre accantonato per non soffrire.

Lacrime per Francesco Monte al GF Vip, la storia con Giulia Salemi però non piace

Dopo quanto accaduto nella scorsa edizione dell’Isola dei Famosi, Francesco è pronto a dare tutto se stesso all’interno della Casa più spiata d’Italia. Tutti sperano che l’ex tronista possa finalmente dare una svolta alla sua vita, magari iniziando una storia d’amore proprio nel reality. In studio, però, nessun opinionista sembra voler vedere Monte insieme a Giulia Salemi. Sono tanti i telespettatori che, invece, lo vedrebbero molto bene con Silvia Provvedi, anche lei attualmente single.