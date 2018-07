Francesco Monte a Tale e quale show? L’anticipazione di Parpiglia

Francesco Monte a Tale e quale show? Gabriele Parpiglia annuncia che l’ex tronista non è presente nel cast

Francesco Monte prenderà parte al cast di Tale e quale show? Ebbene l’ex tronista di Uomini e Donne ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi non è al momento stato chiamato per prendere parte al programma. A rivelarlo ci pensa Gabriele Parpiglia attraverso il suo account Instagram. Il noto giornalista si è dichiarato dispiaciuto per quanto scoperto. Proprio nella giornata di oggi gli hanno comunicato che è stato chiuso il cast e per ora non è uno dei concorrenti. Secondo Parpiglia, Francesco merita di avere un’opportunità per poter tornare in televisione. Ricordiamo che Monte è stato costretto a squalificarsi dall’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, in quanto accusato da Eva Henger di aver fumato erba prima di approdare sull’isola. L’ex tronista ha preferito lasciare il programma per potersi difendere dalle accuse. Molti sono i telespettatori che avrebbero voluto vedere Francesco viversi questo reality, eppure questo problema l’ha portato a dovervi rinunciare.

Francesco Monte in attesa di una nuova opportunità in televisione

“Oggi mi hanno comunicato che hanno chiuso il cast di Tale e quale show e al momento non è tra i concorrenti”. Così Parpiglia annuncia che Monte non parteciperà al programma. Qualche settimana fa, Francesco è stato avvistato mentre si trovava negli studi Rai per i provini. Pare che l’ex tronista non sia riuscito a superarli. In questi giorni, inoltre, l’ex tronista ha dichiarato di essere pronto a riprendersi la sua rivincita, partecipando a un reality. “Francesco, merita un’opportunità. Non ha ucciso nessuno”, continua poi Parpiglia.

Dopo l’Isola dei Famosi, Monte pronto a partecipare a un nuovo reality

“Ma nella sua testa deve entrare un concetto ben chiaro: Che cosa voglio fare da grande? Temo che questa domanda oggi per lui sia qualcosa che non trovi risposta”. Il giornalista ci tiene a dare un grande consiglio a Monte, che forse ancora non è riuscito a rispondere a questa domanda. Probabilmente Parpiglia ha notato un po’ di confusione in Francesco. Non ci resta che attendere per scoprire quale opportunità si presenterà di fronte all’ex naufrago.