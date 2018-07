Francesco Monte: nuovo reality?

Francesco Monte verso un altro reality show? Da qualche giorno sul web circola l’indiscrezione di una sua ipotetica partecipazione al programma di Carlo Conti Tale e Quale Show su Rai 1 per la prossima stagione televisiva. Una bella opportunità per l’ex volto di Uomini e Donne, visto che con il programma potrebbe mostrare a tutti le sue doti canore e da showman. Una rinascita. Una rivincita nei confronti del passato. Solo ipotesi. Lo stesso Francesco Monte però non esclude di partecipare ad un altro reality show, visto che l’esperienza a L’Isola dei Famosi non si è conclusa proprio nel migliore dei modi a causa del famoso – e tanto discusso – scandalo del Canna-Gate.

Francesco Monte: di nuovo in tv?

“Il mio reality non l’ho fatto e vorrei portare a termine un’esperienza simile. Mi piacerebbe vedere come può reagire Francesco a trent’anni in una circostanza così, facendo un confronto con la mia unica esperienza televisiva che era molto diversa come format“, ha dichiarato Francesco Monte attraverso le pagine di Uomini e Donne Magazine. Tanta gente in questi anni ha avuto pregiudizi nei suoi confronti, semplicemente perché andava in giro per locali ed era fidanzato con Cecilia Rodriguez. Lo accusavano di essere cambiato. Eppure lui è sempre rimasto lo stesso. “Mi sono mosso più sul fronte della recitazione – ha continuato – Spero sia un’estate di lavoro. Io ho voglia di prendermi la mia rivincita. Anzi: a questo punto sarebbe più giusto chiamarla la rivincita delle rivincite“.

Francesco Monte: da Cecilia Rodriguez a Paola Di Bendetto, come va l’amore?

Per quanto riguarda la sua situazione sentimentale non ci sono novità. Francesco è single dopo la brutta rottura con la fidanzata storica Cecilia Rodriguez e dopo la breve relazione con Paola Di Benedetto. Francesco ha finalmente trovato la serenità. Anche quando accade per caso di vedere le foto di Cecilia insieme al nuovo compagno Ignazio Moser: “Capita – ha concluso – che Instagram mi metta sotto agli occhi sulla home qualche loro foto, ma a oggi l’effetto che mi fa è nullo. Posso dire di aver trovato la mia serenità: la questione è superata e archiviata“.