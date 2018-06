Cecilia Rodriguez e Francesco Monte erano in crisi prima del Grande Fratello Vip

Quella tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte era una storia destinata a finire. Con o senza il Grande Fratello Vip. Il reality show, complice l’isolamento e la presenza di Ignazio Moser, ha solo aiutato l’argentina a prendere più velocemente la decisione finale. A chiarirlo è stata la stessa sorella di Belen al settimanale Nuovo, al quale ha voluto chiarire che in una precedente intervista è stata totalmente fraintesa. “Io ho detto solo che, se non fossi entrata nella Casa, ci avrei messo più tempo a lasciarlo. Quando sono arrivata in Italia, la sua famiglia mi ha accolto, ero una figlia per loro. Quindi se non fossi stata al GF Vip magari ci avrei rimuginato di più, ci avrei riprovato, ma alla fine l’avrei lasciato lo stesso. Oggi mi sento serena e libera“, ha spiegato Cechu.

Francesco Monte non voleva convivere con Cecilia

Dunque, contrariamente a quanto dichiarato dai diretti interessati, Cecilia e Monte avevano più di qualche problema prima dell’ingresso della modella nel programma condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Problemi mai svelati del tutto dai diretti interessati, che hanno preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione. Nel corso di un’intervista a Verissimo, la Rodriguez si è limitata solo a confidare di aver chiesto più volte all’ex tronista di Uomini e Donne di andare a convivere. Ma per quattro anni il tarantino si è sempre negato, preferendo vivere una storia a distanza (lei a Milano e lui a Roma).

Cecilia Rodriguez è ora felice accanto a Ignazio Moser

Archiviato Francesco Monte, Cecilia è ora felice accanto a Ignazio Moser. La storia d’amore nata all’interno della Casa di Cinecittà continua a gonfie vele e i due fanno già progetti seri. Come quello di avere al più presto una famiglia. Il matrimonio può invece attendere: per la Rodriguez l’amore non ha bisogno di un contratto. Nel frattempo i due hanno già smentito la loro partecipazione a Temptation Island: non vogliono mettere a repentaglio la loro relazione.