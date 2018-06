Temptation Island Vip: ecco perché Cecilia e Ignazio non ci saranno

Cecilia Rodriguez non parteciperà a Temptation Island Vip

Cecilia Rodriguez, in un’intervista su Nuovo, rivela di non voler più mettere a rischio la sua vita sentimentale. Smentisce, quindi, la sua partecipazione nella primissima edizione di Temptation Island Vip, in onda a settembre, dopo la versione la nip. La bella argentina aggiunge di aver trovato la serenità insieme al bel ciclista Ignazio Moser e, appena usciti dal Grande Fratello Vip, i due, ormai insieme da oltre sette lunghi mesi, non intendono nè dividersi, nè tanto meno rischiare di perdersi. A parte al fatto che, confessa la stessa Rodriguez: “Non siamo mai stati contattati da nessuno”.

Dopo il Grande Fratello basta riflettori

Cecilia dichiara, convinta come non mai: “Ho già vissuto le mie storie sentimentali sotto i riflettori e non ho certo bisogno di partecipare a Temptation Island Vip”. Visibilmente innamorati, la modella e l’affascinante Ignazio Moser, scelgono di voler tutelare e difendere questo pazzo amore da eventuali minacce esterne. D’altronde, Cecilia ne è a conoscenza di quel che si rischia a star lontani dal proprio ragazzo. Mettiamoci, poi, anche tutti i muscolosi tentatori e le tentatrici e, forse la decisione di Ignazio e Cecilia, risulta essere davvero saggia. Inoltre, si vocifera sui media che, talmente stiano bene insieme, che non sentano nemmeno il bisogno di parlare di matrimonio. La felicità, per loro, è adesso. E non c’è bisogno di nient’altro.

La carriera per Cecilia viene dopo la vita di coppia

Aggiunge, poi, la sorellina della bella Belen: “Non voglio mettere a repentaglio la mia vita di coppia per la carriera”. Un chiaro ed evidente messaggio d’amore per il ragazzo che, nell’ottobre scorso, sotto gli occhi vigili di tutta Italia, è riuscito a mettere in confusione tutti i suoi sentimenti, nonostante lei fosse già legata a Francesco Monte da ben quattro anni.