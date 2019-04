Summer Festival cancellato da Mediaset: quest’estate non andrà in onda

Perché il Summer Festival non va più in onda su Canale 5

Quest’estate addio musica su Canale 5. Come riporta Davide Maggio, Mediaset ha cancellato dal palinsesto dei prossimi mesi estivi il Summer Festival. Ovvero l’evento musicale, erede del popolare Festivalbar, che si proponeva di eleggere da ormai sei anni la canzone dell’estate tramite le esibizioni di numerosi artisti, sia quelli più famosi sia quelli emergenti. La kermesse -in scena nei mesi più caldi da piazza del Popolo di Roma – è stata condotta per cinque anni da Alessia Marcuzzi, che nel 2018 ha lasciato lo show ed è stata sostituita da Ilary Blasi. Al momento non è chiaro il motivo di questa decisione. Qualcuno ha parlato di budget elevato ma per ora si tratta solo di voci di corridoio. In più non è da escludere che l’evento possa trovare spazio su altre reti anche se per adesso non ci sono certezze.

Le novità del palinsesto di Canale 5 per l’estate 2019

Con la cancellazione del Summer Festival resta da capire se Battiti Live, la famosa kermesse musicale in scena in Puglia, resterà su Italia 1 o passerà su Canale 5. Intanto per il palinsesto estivo della rete è confermata la versione nip di Temptation Island, che tornerà in onda a metà giugno come sempre con la conduzione di Filippo Bisciglia. Per la prossima estate Mediaset ha scelto di puntare su tante fiction e soap opera, perlopiù estere.

Le nuove serie tv e fiction in onda su Canale 5

Tra le novità della bella stagione, l’arrivo di Bitter Sweet, serie turca erede di Cherry Season, che prenderà il posto di Uomini e Donne. Mentre in prima serata approderanno Riviera e Lontano da te.