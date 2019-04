Riviera, la serie tv approda su Canale 5: storia complessa e avvincente

Riviera, la nuova serie tv estiva di Canale 5 sostituirà Live-Non è la d’Urso

Una grande stagione di serie e telenovela interesserà Canale 5 la prossima estate. Annunciate grandi novità ed una di queste è Riviera, una produzione Sky rimandata per diverso tempo e che il palinsesto tv annuncia sostituirà Live-Non è la d’Urso. La serie che sarebbe dovuta arrivare già lo scorso settembre, con tanto di promo, è poi slittata e sembra che finalmente potremmo seguirla tra pochi mesi. La storia è ambientata in Costa Azzurra, tra paesaggi bellissimi e lusso sfrenato ed ha come protagonista la bella e ricca Georgina (interpretata dall’attrice statunitense Julia Stiles). La trama è fitta di colpi di scena e suspance, tra i temi trattati anche quello dell’amore. Per gli abbonati Sky, Riviera potrebbe non essere una novità. Già nel 2017, infatti, la serie è stata trasmessa in cinque paesi: Irlanda, Germania, Austria e Regno Unito ed infine l’Italia, appunto. Il numero delle puntate è dieci e il genere è thriller.

Riviera: di cosa parla la serie tv? Ecco la trama

Come già anticipato, Riviera è un thriller e conta dieci puntate. Al centro della trama ci sarà il mistero e l’ambiguità dei ricchi abitanti della Costa Azzurra. Tra relazioni complesse, eccessi sfrenati e segreti inconfessabili, troviamo il personaggio di Georgina, una bellissima giovane appassionata d’arte e che conduce una vita immersa nel lusso, ottenuto grazie al matrimonio con un milionario. Ma la sua vita si sconvolge all’improvviso, quando l’amato e ricchissimo marito muore in circostanze strane. Per lei si apre una nuova fase della sua vita, fatta di misteri ed inquietanti presenze. Ad aiutarla ci sarà la prima moglie del marito, Irina, che farà luce insieme a lei sui loschi affari di Constantine; ma anche la ex moglie remerà contro Georgina e prenderà come pretesto la morte dell’ex marito per riprendere il suo posto come matriarca del clan Clios.

Riviera, il ruolo inaspettato dei figli di Constantine Clios

Nella storia ci sono anche tre figli figli dell’uomo, Adam, Christos e Adriana. I primi due sono molto diversi tra loro, se il primo vive lontano dalla famiglia e del suo lavoro di scrittore, il secondo invece è l’erede dell’impero costruito dal padre. Ma imparerà presto che la sua è una posizione pericolosa. Adam però cova dentro di sé un grande risentimento, che lo porterà ad oltrepassare i limiti e potrebbe essere proprio lui la chiave per scoprire come davvero è morto Constatine. Sarà stato proprio Adam ad ucciderlo? Adriana invece ha un rapporto difficile con la mamma e sarà un personaggio complesso e problematico. Oltre alla famiglia Clios, ci sono anche altri personaggi tutti però legati all’azienda di Constantine.