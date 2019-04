Bitter Sweet, la nuova soap erede di Cherry Season: trama e quando inizia

Bitter Sweet (Dolunay nella sua denominazione originale) è la nuova soap estiva di Canale 5. Come la fortunatissima e seguitissima Cherry Season-La stagione del cuore, arriva dalla Turchia

Canale 5 ci propone una nuova soap estiva. Se negli scorsi anni il pubblico ha seguito ed apprezzato tantissimo la fortuna serie turca, Cherry Season-La stagione del cuore, sarà felice di apprendere che un’altra storia d’amore appassionante verrà trasmessa a partire da giugno (con molta probabilità in sostituzione di Uomini e Donne) e si intitola Bitter Sweet-Ingredienti d’Amore, Dolunay nella sua denominazione originale. A riportare la notizia è Bubino Blog che svela che il palinsesto di Canale 5 ha nella programmazione una soap o telenovela che riporta semplicemente il titolo Bitter Sweet, nonostante ci siano diversi prodotti televisivi con questo nome, si è arrivati a pensare che proprio Dolunay sia la nuova soap dell’estate di Mediaset. La soap conta ben 26 episodi da 120 minuti ciascuno, e con alte probabilità durerà tutta la stagione estiva fino all’inizio dei programmi consolidati del pomeriggio. E una grande notizia per chi ha amato il personaggio di Öykü, la protagonista è l’attrice turca Özge Gürel.

Bitter Sweet: la trama della nuova soap di Canale 5

Se, in un primo momento, si pensava che Canale 5 potesse trasmettere una telenovela venezuelana, Dulce amargo, durante l’estate; ora sembra che a giugno arriverà in Italia Bitter Sweet-Ingredienti d’Amore (Dolunay). La storia racconta l’amore tra due giovani: Nazli e Ferit. Nazli (Özge Gürel) è una giovane cuoca che studia all’università e frequenta corsi di giapponese. Vive insieme alla sorella Asuman e all’amica di sempre, Fatosh. Quando Nazli si mette alla ricerca di un lavoro, riesce a trovarlo come chef nella casa di un ricco uomo di affari, Ferit, per l’appunto. Qui conoscerà il nipote dell’uomo, Bulut, con il quale instaurerà un legame che le cambierà per sempre la vita. Sullo sfondo di vicende personali e piccoli problemi, Nazli e Ferit si innamoreranno, complice proprio l’amore che entrambi provano per il piccolo Bulut, che rimarrà orfano a causa di un incidente in cui i suoi genitori perderanno la vita. Non mancheranno, ovviamente, gli antagonisti che metteranno in difficoltà i giovani protagonisti. L’amore trionferà anche questa volta?

Bitter Sweet: il cast e il ritorno nella tv italiana di Özge Gürel

Cherry Season ha avuto davvero un grande successo in Italia. La soap turca aveva fatto appassionare migliaia di telespettatori negli scorsi anni, ora l’attrice turca Özge Gürel torna e con una nuova storia d’amore che la vede protagonista. Lei è Nazil, una giovane ragazza che lavora come chef per Ferit, di cui si innamorerà perdutamente, ricambiata certamente.