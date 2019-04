Megan Montaner torna in tv: parte in estate la nuova serie Lontano da te

Lontano da te, la nuova serie di Canale 5 ha come protagonista l’ex star de Il Segreto Megan Montaner, con Alessandro Tiberi

Lontano da te è la nuova serie tv prodotta da Mediaset e che ha come protagonista la ex star de Il Segreto, Megan Montaner. Pepa della soap spagnola avrà al suo fianco l’attore italiano Alessandro Tiberi. Dopo vari rinvii, sembra che la nuova produzione Mediaset arriverà su Canale 5 nella prossima estate. Una grande novità estiva quella di Lontano da te. Secondo le indiscrezioni che circolano in rete, Lontano da te sostituirà la nuova stagione di New Amsterdam che finirà a metà giugno e andrà dunque in onda la domenica sera. Tra le location scelte c’è la Spagna ed anche l’Italia, in pole position con la città eterna, Roma. Le serie ci accompagnerà per ben sette puntate e racconterà di una storia d’amore nata in una situazione casuale ma che casuale proprio non è.

Lontano da te: trama della serie con Megan Montaner e Alessandro Tiberi

Questa commedia romantica racconta la storia e l’amore che lega i due protagonisti, Candela e Massimo. In uno strano scherzo del destino, i due si incontreranno per caso ma si stupiranno quando si renderanno conto che in realtà sono legati da sempre, in una sorta di sortilegio d’amore. Candela e Massimo sono due persone diversissime: lei è una ballerina e insegnante di flamengo, originaria di Siviglia ed ha un bambino; mentre lui è un imprenditore originario di Roma che per un motivo o per un altro si imbatte spesso e volentieri in circostanze e situazioni che riguardano proprio Candela. Lei è caotica e imprevedibile, mentre lui puntuale e preciso. I due mondi si sconteranno e incontreranno e alla fine Candela si renderà conto di aver bisogno della razionalità e stabilità di Massimo, e lui invece scopre di aver bisogno di vivere nel caos di lei. I problemi però sono dietro l’angolo, quando si renderanno conto che sono separati da una chilometrica distanza.

Lontano da te: il cast di attori della nuova serie tv

Un cast internazionale per una serie internazionale. Lontano da te infatti ha nel cast sia l’attrice spagnola Megan Montaner, che abbiamo conosciuto nel ruolo di Pepa nelle primissime stagioni de Il Segreto, e l’attore italiano Alessandro Tiberi, che figura nel cast di importanti film come To Rome with love e alcune fiction e serie quali Tutto può succedere e Boris.