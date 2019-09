Stranger Things, anticipazioni trama 4 stagione: madre Undici sorprende

Storia Stranger Things 4, la madre di Undici non scomparirà nel nulla… anzi!

La madre di Undici potrebbe rivelarsi un personaggio-chiave della quarta stagione di Stranger Things. Abbiamo capito che è capace anche lei di mettersi in contatto con alcune realtà parallele e, proprio come sua figlia, sanguina dal naso quando utilizza i suoi poteri telecinetici. Sì, anche lei li possiede e come effetto indesiderato le sanguina il naso. Sarà lei a mettersi in contatto con sua figlia Undici la prossima volta? Potrebbe svelarci altro non solo sul suo passato, ma anche sul Sottosopra, che resta ancora un mondo oscuro poco esplorato. Chissà quante strambe e orripilanti creature nasconde!

I poteri di Terry Ives nella quarta stagione di Stranger Things: nuove curiosità su questo personaggio

Undici ha però perso i propri poteri… Li riacquisterà grazie a sua madre? Terry Ives sarà forse l’unica ad aiutare in questo senso la teenager, che è stata posta sullo stesso piano degli altri Loser. Potrebbero comunque escogitare altro per poter sigillare per sempre i varchi del Sottosopra e Will potrebbe rivelarsi fondamentale! A confermare tutto questo, alcune foto pubblicate su Instagram da David Harbour, l’attore che interpreta Jim Hopper (forse prigioniero del Mind Flayer): fanno tutte riferimento alla cantilena ripetuta all’infinito dalla madre di Undici. Cosa si nasconde dietro a girasoli, arcobaleni e numeri detti non a caso?

Anticipazioni Stranger Things 4: il dottor Brenner ritornerà e chi salverà Undici?

La famiglia distrutta però potrebbe tragicamente ricongiungersi: a fare nuovamente la sua comparsa il dottor Martin Brenner con un nuovo piano. Riuscirà a mettere le mani su Eleven? Lo sceriffo Hopper ritornerà proprio per salvarla? A combattere per lei Mike, che difenderà il suo amore: crescerà a distanza, anche se alcuni problemi potrebbero emergere nella quarta stagione… La loro storia giungerà al capolinea?