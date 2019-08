Stranger Things 4, Undici poteri: la verità nella nuova stagione

I poteri di Undici: il Mind Flyer li ha assorbiti? Anticipazioni Stranger Things 4

Undici ha perso i poteri telecinetici. Lo scontro con il Mind Flayer non è stato una passeggiata: se è riuscita a polverizzare piuttosto facilmente il Demogorgone e a far volare come fossero moscerini fastidiosi i Democani, non è invece stata in grado di distruggere definitivamente il Mind Flayer, il re dei mostri del Sottosopra. Undi (Millie Bobby Brown) ne è uscita sconfitta soprattutto per una ragione: il Mind Flayer è riuscito a strapparle i suoi poteri. Li avrà forse assorbiti lui? Undici è stata il suo obiettivo principale: da quando ha scoperto la sua esistenza, non le ha dato tregua perché lei è capace di aprire e chiudere i varchi che portano al Sottosopra. Con Stranger Things 4 scopriremo se si troverà un altro modo per aprire queste porte che collegano i due mondi e se Undici riacquisterà i suoi poteri.

Stranger Things 4 trama: Undici sempre più uguale agli altri protagonisti della serie Netflix

Durante tutta la storia di Stranger Things, abbiamo asssitito a una profonda traaformazione del personaggio di Undici: da ragazzina sola, indifesa e incapace di fidarsi della gente, è diventata una teenager (quasi) normale che fa cose (quasi) normali. Lo sceriffo Hopper – che potrebbe ritornare nella quarta stagione di Stranger Things – ha reso possibile questo suo processo di cambiamento, che continuerà grazie alle attenzioni che le darà Joyce Bayer (Winona Ryder). La scelta dei fratelli Duffer potrebbe essere quella di rendere sempre più uguale agli altri ragazzi Undici, che ha infatti perso i propri poteri. Sarà più difficile per i Loser combattere i nuovi nemici che troveranno sul loro cammino. Chissà se la fionda di Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin) avrà una qualche utilità…

Novità Stranger Things – quarta stagione

Con le anticipazioni di Stranger Thing 4, sappiamo che Undici continuerà a essere una delle protagoniste, anche se non si troverà più a Hawkins. Non saranno però presenti all’appello dei personaggi che sono riusciti a rendere grandiose le precedenti stagioni… Quali saranno le new-entry? E Undici troverà altri fratelli dotati di super-poteri, ora che lei li ha persi?