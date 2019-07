Stranger Things 4 anticipazioni: verità sul futuro dello sceriffo Hopper

Jim Hopper è vivo? Anticipazioni Stranger Things 4

Jim Hopper è morto davvero? Lo sceriffo del momento ha creato un vuoto nel cuore di tutti gli affezionati di Stranger Things, che vorrebbero sapere al più presto che fine abbia fatto: sul finale di stagione, è stato distrutto il macchinario capace di aprire il varco del Sottosopra, che però ha generato una violentissima esplosione… che ha coinvolto anche Hopper (David Harbour)? Se gli scenziati sono stati letteralmente polverizzati, non abbiamo assistito a nessuna scena del genere con lo sceriffo protagonista. Potrebbe essere scampato alla morte. Ma in che modo? Potrebbe c’entrare qualcosa Murray Bauman (Brett Gelman) e con le anticipazioni di Stranger Things 4 potrete scoprire qualcosa di più.

Stranger Things 4 news, il messaggio segreto di Bauman

Recentemente l’attore David Harbour ha disseminato degli indizi sul suo profilo Instagram riconducibili al suo personaggio. Lo sceriffo Jim Hopper è vivo? Ha pubblicato dei numeri che, ordinati correttamente, hanno dato origine a un numero telefonico che, se digitato negli USA, porta a questo messaggio: “Ciao, hai chiamato la residenza di Murray Bauman. Mamma, se sei tu, per favore riattacca e chiamami tra le 17 e le 18 come avevamo detto, ok? Se sei Joyce: Joyce, grazie per aver chiamato, ho cercato di contattarti. Ho un aggiornamento. Si tratta, beh, probabilmente è meglio se ne parliamo di persona. Non è una notizia né bella né brutta, ma è già qualcosa”. Una notizia interessante, proprio come le ultime saltate fuori sulla quarta stagione di Stranger Things!

Il finale di Stranger Things 3 e il ritorno del Demogorgone: cosa vedremo nella quarta stagione?

La scena post-credits ha fatto sorgere parecchi dubbi: i russi, nel segreto laboratorio del Kamchatka, hanno ricevuto come ordine quello di far divorare un prigioniero dal Demorgogone, lasciando però in vita l’Americano. Costui potrebbe essere proprio Jim Hopper! Vi abbiamo parlato anche dei personaggi gay di Stranger Things e di quel cambio di location che renderà ancora più intricata la storia di questa amattissima serie Netflix.