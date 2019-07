Stranger Things, personaggi gay: ecco chi sono

Personaggi gay Stranger Things: i nomi

Chi sono i personaggi gay di Stranger Things? Nel mondo di questa serie Tv Netflix, non sorgono solo nuove domande sul Sottosopra (che resta fondamentalmente ancora un mistero) ma anche sui protagonisti che hanno reso celebre questo capolavoro dei fratelli Duffer. Il primo coming out lo ha fatto Robin (Maya Hawke), che ha confessato a Steve Harrington (Joe Kerry) di essersi innamorata di una sua amica nel preciso momento in cui lui le aveva detto di provare dei sentimenti per lei. La figlia di Uma Thurman è stata senza dubbio la prima ad aver affrontato il tema dell’omosessualità, anche se c’è un grande dubbio su un altro personaggio: Will è gay?

Curiosità Stranger Things: Will Bayers è gay? La frase di Mike

Will Byers (Noah Schnapp) potrebbe essere omosessuale e magari farà coming out alla sua famiglia nella città in cui si sarà trasferito assieme a Undici. Assisteremo a nuove scene girate in posti diversi (non più solo ad Atlanta). I primi dubbi circa l’omosessualità di Will ci sono stati a seguito di una frase emblematica: “Non è colpa mia se non ti piacciono le ragazze”; frase, questa, pronunciata da Mike (Finn Wolfhard), quando l’amico gli ha chiesto per l’ennesima volta di giocare insieme e di non concentrarsi totalmente su Undici.

Anticipazioni Stranger Things 4: le parole dell’attore che interpreta Will

Noah Schnapp ha però rivelato al The Wrap che non è detto che Will sia gay: “Non è pronto per crescere e non vuole ancora impegnarsi in una relazione o uscire con una ragazza. Io l’ho interpretata così: vuole ancora essere un bambino e giocare nel seminterrato come ai vecchi tempi”. Potremmo assistere al coming out di Will di Stranger Things sicuramente in una delle prossime stagioni (ce ne dovrebbero essere altre due) e, con le ultime anticipazioni, scoprirete cos’altro succederà ai vari protagonisti. Lo scheriffo Hopper è davvero morto?