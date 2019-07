Stranger Things 4, riprese e cambio location per la nuova stagione

By

Ultime notizie sulla quarta stagione di Stranger Things: cosa bisogna sapere della serie Tv Netflix

Sì, anche voi volete sapere prima del tempo cosa succederà al gruppo di piccoli eroi nella quarta stagione di Stranger Things e più avanti troverete delle anticipazioni. È ormai assodato che dovranno affrontare nuovamente il Mind Flayer e questa volta potrebbe essere la battaglia decisiva, uno scontro epico che potrebbe costare la vita anche a uno dei protagonisti. Abbiamo assistito all’uccisione di Billy Hargrove (Dacre Montgomery) da parte del Mind Flayer e la prossima volta potrebbe toccare forse a Will Bayer (Noa Schnapp), che – vi ricordiamo – ha ancora un legame con l’essere misterioso del Sottosopra e siamo certi che avvertirà nuovamente la sua angosciante presenza.

Nuova location Stranger Thing 4

Adesso sappiamo che Atlanta non sarà l’unica location di Stranger Things 4: Chicago sarà la nuova città dei Bayers e di Undici, che è stata presa in affido da Joyce (Winona Ryder). Tutto potrebbe prendere inizio proprio da qui. Hawkins, però, richiamerà tutti i coraggiosi sfidanti del Mind Flayer, che potrebbe creare un esercito ancora più potente di quello che abbiamo visto nella terza stagione della serie Tv Netflix. Ritornerà forse Jim Hopper (David Harbour)? Lo sceriffo potrebbe essere ancora vivo e vi abbiamo detto qualcosa di più con le ultime anticipazioni di Stranger Things.

Anticipazioni e riprese Stranger Things: nuovi colpi di scena nella quarta stagione

I fratelli Duffer stanno lavorando a tambur battente per la stesura della trama di Stranger Things 4: le riprese avverranno in tempi record perché non vogliono che i protagonisti crescano velocemente; terminata, quindi, la terza stagione, verrà subito realizzata quella successiva, che potremmo vedere con tutta probabilità nella primavera del 2020. A quali altri colpi di scena dobbiamo prepararci? Il Mind Flayer verrà sconfitto? E, qualora ci dovessero essere altre stagioni, quali saranno i nuovi nemici?