Stranger Things 4 si farà: quando esce e prime anticipazioni

Stranger Things 4 si farà davvero: la nuova stagione confermata dai Duffer, attori già al lavoro

I fratelli Duffer stanno tenendo sulle spine tutti i fan più sfegatati di Stranger Things, la serie Tv di Netflix super-seguita e super-scaricata, che ha raggiunto un successo assurdo in poco tempo. Gli stessi Duffer non credono ancora a quello che è successo, anche perché concretizzare tutto è piuttosto difficile visto che sono concentratissimi sulla stesura di un nuova storia. Sì, è stata confermata la quarta stagione di Stranger Things. I misteri da risolvere sono ancora innumerevoli. Ma la domanda che attanaglia tutti è la seguente: lo sceriffo Hopper è davvero morto a causa dell’esplosione del macchinario capace di aprire la porta del Sottosopra?

Quarta stagione Stranger Things: anticipazioni su Hopper, l’americano del finale di stagione

Di anticipazioni di Stranger Thing 4 precise su quale sarà il futuro di Jim Hopper (David Harbour) non ce ne sono ancora, ma la parte dopo i titoli di coda in cui un soldato russo dice che non è al momento il turno dell’americano fa emergere dubbi e speranze. E se l’americano in questione fosse proprio Hopper? Un particolare – che probabilmente non è sfuggito ai più – ci fa capire che il detenuto potrebbe essere proprio lui: i militari russi hanno usato per lui l’appellativo di “americano” per tutta la durata della terza stagione.

Il piano del Mind Flayer e la verità sul Demogorgone dei russi

Cosa farà nella quarta stagione di Stranger Things il Mind Flayer? È chiaro che abbia un piano preciso in mente, parte del quale è stato svelato: soggiogare specie inferiori (come i ratti e gli umani) per un fine più alto. Un obiettivo, il suo, che potrebbe non essere mai svelato. Non sarà l’unico pericolo per il piccolo gruppo di eroi: i russi stanno nutrendo e facendo esperimenti su un Demogorgone che, nella nuova stagione di Stranger Things, potrebbe assumere forme sempre più umanoidi e magari pensare proprio come un essere umano.

Il futuro di Undici e dei Bayers: spoiler Stranger Things

Undici (Millie Bobby Brown) si incontrerà con i Loser (che in realtà sono dei veri eroi)? Sicuramente. E l’ambientazione potrebbe leggermente cambiare: le riprese potrebbero essere girate non solo ad Atlanta, ma anche a Chicago, dove i Bayers si sono trasferiti. Ultima curiosità: Production Weekly ci fa sapere che i tempi di produzione saranno molto più brevi – anche perché i ragazzi crescono velocemente – e la prima puntata della quarta stagione potrebbe iniziare tra la primavera e l’estate del 2020.