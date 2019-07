Stranger Things 4, personaggi e attori che non ci saranno nella nuova stagione

Cast Stranger Things 4, i personaggi che mancheranno di sicuro: addio Billy

Quali saranno i personaggi della quarta stagione di Stranger Things? È ormai certo che non vedremo più Billy Hargrove (Dacre Montgomery), ucciso dal Mind Flyer, che continuerà a seminare morte e distruzione. Riuscirà a comporre il suo esercito di zombie? È stato in grado di sfruttare diversi abitanti di Hawkins per creare un mostro colossale, che ha messo alle strette persino Undici (Millie Bobby Brown), la quale, dopo uno scontro proprio con quell’essere terrificante, ha perso (per sempre?) i propri poteri. Con le prossime anticipazioni di Stranger Things scopriremo altro sul passato di Undici e su quello degli altri ragazzi sottoposti a misteriosi esperimenti.

Anticipazioni Stranger Things 4: Jim Hopper si è salvato e Joyce lo incontrerà?

Grande punto interrogativo su Jim Hopper (David Harbour): lo sceriffo è ancora vivo? Ci sono diversi indizi – tra cui una telefonata top secret – che fanno pensare a un salvataggio in extremis. Jim potrebbe esser stato tratto in salvo da un personaggio misterioso o potrebbe esser stato l’unico a esserne uscito illeso – per qualche oscura ragione – dall’esplosione del laser capace di aprire la porta del Sottosopra.

Personaggi che rivedremo nella quarta stagione di Stranger Things

Potremmo vedere di rado Joyce Byer (Winona Ryder): lei che ha creduto per prima all’esistenza di qualcosa di soprannaturale e alla messinscena della morte del figlio Will (Noah Schnapp), potrebbe agire nell’oscurità, lasciando momentaneamente Chicago (dove sarebbero già iniziate le riprese) per potersi ricongiungersi a Hopper. Li vedremo insieme sul finale di stagione di Stranger Things 4? Le ultime anticipazioni della serie Tv Netflix ci permettono di capire anche altro su nuovi e vecchi personaggi. Assisteremo anche al ritorno del cattivissimo Martin Brenner (Matthew Madine), il padre biologico di Undi?