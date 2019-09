Stranger Things 4, verità sul Sottosopra: chi l’ha creato e cosa c’entra Will

Anticipazioni Stranger Things, la verità sul Sottosopra: Will vero protagonista della storia?

Chi ha creato davvero il Sottosopra di Stranger Things? Una domanda, questa, a cui tutti i fan delle serie Tv Netflix hanno provato a dare una risposta. Difficile pensare che abbia avuto un’origine precisa, magari è esistito da quando è stato creato il mondo, rappresentando la sua parte più oscura e decaduta. Ma questa potrebbe non essere la realtà. Il sito Screen Rant – sempre aggiornato sulla storia di Stranger Things 4 – ha lanciato delle prime anticipazioni che hanno dell’incredibile! Will Bayers avrebbe a che fare col Sottosopra non solo perché vi è stato trasportato dal Demogorgone ed è stato una pedina del Mind Flayer, ma anche perché sarebbe proprio lui il creatore di quel mondo parallelo!

Will ha creato il Sottosopra ed è l’unico capace di distruggerlo? Trama Stranger Things 4

Se, nella prima stagione, abbiamo visto in poche scene Will perché prigioniero del Sottosopra e nella seconda è stato succube del Mind Flayer, nella terza è stato posto sullo stesso piano degli altri Loser, senza dargli però chissà quale ruolo. La sua rivincita arriverà nella quarta stagione di Stranger Things? Potrebbe essere lui la chiave di volta, l’unico in grado di distruggere per sempre il Sottosopra. Con le ultime anticipazioni di Stranger Things, abbiamo scoperto che tutti i protagonisti saranno stanchi e che faranno uno sforzo enorme per poter chiudere definitivamente il varco del Sottosopra. Undici è in grado di chiudere il gate, Will sarebbe invece capace di cancellare quella terrificante realtà!

L’oscuro passato di Will Bayers rivelato nella quarta stagione di Stranger Things

Secondo Screen Rat, potremmo vedere un Will vero protagonista della stagione numero quattro di Stranger Things. Potrebbe emergere molto presto che anche lui – proprio come Undici – è stato sottoposto ad alcuni esperimenti atti a far trasformare la sua fantasia in realtà: il padre (sempre affamato di denaro) avrebbe permesso agli scienziati di Hawkins di utilizzare come cavia suo figlio, tutto al’insaputa di Joyce. Questo spiegherebbe perché i disegni di Will abbiano sempre un legame con l’UpsideDown e perché i mostri che vi abitano sono molto simili ai nemici di Dungeons and Dragons: il ragazzo è l’unico ancora vincolato a quel gioco.

Ultime anticipazioni storia Stranger Things

Dopo aver scoperto il cambio di look di Steve per la nuova stagione, ora non ci resta che interrogarci su Will e il Sottosopra. Cosa scopriremo ancora con i futuri spoiler di Stranger Things 4? Il Mind Flayer non ha ucciso Will perché è l’unico in grado di far vivere il Sottosopra? E cosa si cela nella lettera scritta da Hopper a Undici? Tanti misteri verranno presto svelati!