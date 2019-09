Stranger Things, lettera Hopper a Undici: cosa nasconde? Foto Netflix

Anticipazioni Stranger Things: cosa si nasconde dietro alla lettera di Jim Hopper?

La lettera di Undici a Jim Hopper ha commosso tutti i fan di Stranger Things. Oggi la pagina Instagram di Netflix ha deciso di pubblicare le parole del compianto sceriffo alla figlia adottiva: una scelta non fatta a caso? Salta all’occhio una frase di Hopper, quella conclusiva, quella messa in evidenza: ha chiesto a Undici che, seppur lontani (ma lui dove si trova davvero?), avrebbe dovuto lasciare la porta della sua stanza aperta di dieci centimetri. Sappiamo bene che i fratelli Duffer lasciano indizi qua e là: anche nella lettera di Undici potrebbe nascondersi qualcosa che ha a che fare con la quarta stagione di Stranger Things.

Foto lettera di Jim Hopper per Undici: una frase emblematica

Jim Hopper è morto. O almeno ciò è quello che ci hanno fatto capire col finale dell’ultima stagione. Ma sarà davvero così? Lo sceriffo potrebbe essere prigioniero del Mind Flayer e avrebbe lasciato un messaggio emblematico per Undici, che potrebbe decifrare solo in Stranger Things 4. Questa, la lettera pubblicata da Netflix: “Perciò sai che ti dico? Continua a crescere, piccola. Non lasciare che io ti fermi. Commetti i tuoi errori, impara da essi. E, quando la vita ti farà male – perché te ne farà -, ricordati quel dolore. Il dolore fa bene. Vuol dire che sei fuori da quella caverna. Ma ti prego, se non ti dispiace, per amore del tuo povero e vecchio papà, tieni la porta aperta di 10 centimetri”.

Ultime curiosità su Stranger Things 4

Quale porta deve tenera aperta: quella del Sottosopra quando sarà il momento giusto? Per salvare Hopper, Undici dovrà riottenere i suoi poteri: sarà impossibile, per lei e per tutti i protagonisti di Stranger Things, sconfiggere il Mind Flayer senza avere dalla loro un’arma segreta. Undici ha sempre salvato tutti, evitando diverse tragedie. Senza di lei, cosa ne sarà dei suoi amici e della cittadina di Hawkins? Non sappiamo con precisione se Hopper ci sarà davvero: non è stata confermata la sua presenza nel cast. Cosa gli è successo davvero?